https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html

Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной

Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:34

2022-08-22T17:34

2022-08-22T17:34

в мире

оон

россия

московская область (подмосковье)

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чжан цзюнь

китай

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ООН, 22 авг - РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной."Я видел сообщения об этом. Я чрезвычайно обеспокоен такими трагическими событиями. Я надеюсь, что благодаря расследованию мы узнаем, что произошло", - сказал Чжан Цзюнь журналистам."Определенно такие нападения не выгодны никому в такой крайне важный момент", - добавил он.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html

https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html

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одинцовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, оон, россия, московская область (подмосковье), одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чжан цзюнь, китай, дарья дугина