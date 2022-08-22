https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:34
2022-08-22T17:34
2022-08-22T17:34
в мире
оон
россия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чжан цзюнь
китай
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ООН, 22 авг - РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной."Я видел сообщения об этом. Я чрезвычайно обеспокоен такими трагическими событиями. Я надеюсь, что благодаря расследованию мы узнаем, что произошло", - сказал Чжан Цзюнь журналистам."Определенно такие нападения не выгодны никому в такой крайне важный момент", - добавил он.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, россия, московская область (подмосковье), одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чжан цзюнь, китай, дарья дугина
В мире, ООН, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Чжан Цзюнь, Китай, Дарья Дугина
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной