Рейтинг@Mail.ru
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811373927.html
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:34
2022-08-22T17:34
в мире
оон
россия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чжан цзюнь
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 22 авг - РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной."Я видел сообщения об этом. Я чрезвычайно обеспокоен такими трагическими событиями. Я надеюсь, что благодаря расследованию мы узнаем, что произошло", - сказал Чжан Цзюнь журналистам."Определенно такие нападения не выгодны никому в такой крайне важный момент", - добавил он.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html
россия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, россия, московская область (подмосковье), одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чжан цзюнь, китай, дарья дугина
В мире, ООН, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Чжан Цзюнь, Китай, Дарья Дугина
17:34 22.08.2022
 
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоен убийством Дугиной

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 авг - РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюн заявил, что обеспокоен новостью об убийстве Дарьи Дугиной.
"Я видел сообщения об этом. Я чрезвычайно обеспокоен такими трагическими событиями. Я надеюсь, что благодаря расследованию мы узнаем, что произошло", - сказал Чжан Цзюнь журналистам.
ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Вчера, 17:18
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
"Определенно такие нападения не выгодны никому в такой крайне важный момент", - добавил он.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 16:27
В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной
 
В миреООНРоссияМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чжан ЦзюньКитайДарья Дугина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала