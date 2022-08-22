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США готовятся развернуть стратегические силы возле Кореи, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022
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США готовятся развернуть стратегические силы возле Кореи, заявил Патрушев
США готовятся развернуть стратегические силы возле Кореи, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022
США готовятся развернуть стратегические силы возле Кореи, заявил Патрушев
США готовятся развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если Северная Корея проведет новые испытания атомного оружия, заявил секретарь Совета РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:00
2022-08-22T16:56
в мире
сша
кндр (северная корея)
николай патрушев
корейский полуостров
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США готовятся развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если Северная Корея проведет новые испытания атомного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе", — сказал он в понедельник в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза России.Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, заявлял Патрушев ранее в нынешнем году. К действиям Вашингтона по слому архитектуры региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе относятся создание новых "разделительных линий" путем формирования таких альянсов, как "четырехсторонний диалог по безопасности" и AUKUS, накачивание региональных союзников США современным оружием, углубление территориальных противоречий в Южно-Китайском море, провокации под видом обеспечения свободы судоходства, подогревание сепаратистских устремлений, отмечал он.
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сша
кндр (северная корея)
корейский полуостров
россия
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в мире, сша, кндр (северная корея), николай патрушев, корейский полуостров, россия
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Николай Патрушев, Корейский полуостров, Россия
12:00 22.08.2022 (обновлено: 16:56 22.08.2022)
 
США готовятся развернуть стратегические силы возле Кореи, заявил Патрушев

Патрушев: США готовятся развернуть стратегические силы, если КНДР проведет испытание

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США готовятся развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если Северная Корея проведет новые испытания атомного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе", — сказал он в понедельник в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза России.
Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, заявлял Патрушев ранее в нынешнем году. К действиям Вашингтона по слому архитектуры региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе относятся создание новых "разделительных линий" путем формирования таких альянсов, как "четырехсторонний диалог по безопасности" и AUKUS, накачивание региональных союзников США современным оружием, углубление территориальных противоречий в Южно-Китайском море, провокации под видом обеспечения свободы судоходства, подогревание сепаратистских устремлений, отмечал он.
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В миреСШАКНДР (Северная Корея)Николай ПатрушевКорейский полуостровРоссия
 
 
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