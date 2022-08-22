https://ria.ru/20220822/srok-1811224830.html

В Марий Эл медику дали срок за фиктивную вакцинацию от коронавируса

В Марий Эл медику дали срок за фиктивную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 22.08.2022

В Марий Эл медику дали срок за фиктивную вакцинацию от коронавируса

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Марий Эл осуждена на 2 года условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщило... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:05

2022-08-22T11:05

2022-08-22T11:05

россия

происшествия

республика марий эл

вакцинация россиян от covid-19

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Марий Эл осуждена на 2 года условно за взятки, полученные за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, с октября по декабрь 2021 года заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Медведевском районе за взятки без проведения фактической процедуры вакцинации от COVID-19 оформила необходимые документы и внесла заведомо ложные сведения в регистр вакцинированных от COVID-19 на портал госуслуг на 28 человек. В общей сложности за оказание незаконных услуг она получила вознаграждение в сумме 119 тысяч рублей.Было возбуждено уголовное дело по статье 291.2 (получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей – 24 эпизода) и статье 292 УК РФ (служебный подлог – 24 эпизода)."Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в отношении жителей региона, дававших взятки, возбуждены уголовные дела, они также будут привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799644467.html

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика марий эл, вакцинация россиян от covid-19, следственный комитет россии (ск рф)