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Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага

Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022

Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага

В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:21

2022-08-22T19:21

2022-08-22T19:27

технологии

анна хилькевич

александр мартынов

россия

новости компаний - экономика

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В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний.Девиз ролика: "Флаг, который объединяет наши мечты". Он рассказывает о судьбах людей, которые не сдались и смогли добиться того, чего хотели с самого детства. Кто-то мечтал петь, другой – заниматься наукой, третий – достигать высот в спорте. Все это возможно, если идти к своей цели и не сдаваться.Яркие кадры из разных регионов необъятной России сменяют друг друга. В каждом из них местные жители делают что-то важное для себя и для страны. В ролике приняли участие резиденты Insight People Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Милана Стар и Александр Мартынов.Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Социальные ролики в патриотической тематике с участием резидентов выходят ко всем государственным праздникам. Так, продюсерский центр выпускал видео ко Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню народного единства.Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1100 блогеров, среди которых такие популярные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, анна хилькевич, александр мартынов, россия, новости компаний - экономика, #партнерскийматериал