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Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
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Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага
Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага
В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:21
2022-08-22T19:27
технологии
анна хилькевич
александр мартынов
россия
новости компаний - экономика
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В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний.Девиз ролика: "Флаг, который объединяет наши мечты". Он рассказывает о судьбах людей, которые не сдались и смогли добиться того, чего хотели с самого детства. Кто-то мечтал петь, другой – заниматься наукой, третий – достигать высот в спорте. Все это возможно, если идти к своей цели и не сдаваться.Яркие кадры из разных регионов необъятной России сменяют друг друга. В каждом из них местные жители делают что-то важное для себя и для страны. В ролике приняли участие резиденты Insight People Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Милана Стар и Александр Мартынов.Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Социальные ролики в патриотической тематике с участием резидентов выходят ко всем государственным праздникам. Так, продюсерский центр выпускал видео ко Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню народного единства.Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1100 блогеров, среди которых такие популярные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.
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Евгения Нефедова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
технологии, анна хилькевич, александр мартынов, россия, новости компаний - экономика, #партнерскийматериал
Технологии, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Россия, Новости компаний - Экономика
Партнерский материал
19:21 22.08.2022 (обновлено: 19:27 22.08.2022)
 
Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага

Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага

© Фото : Insight PeopleInsight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага
Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Insight People
Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага. Архивное фото
В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний.
Девиз ролика: "Флаг, который объединяет наши мечты". Он рассказывает о судьбах людей, которые не сдались и смогли добиться того, чего хотели с самого детства. Кто-то мечтал петь, другой – заниматься наукой, третий – достигать высот в спорте. Все это возможно, если идти к своей цели и не сдаваться.
Яркие кадры из разных регионов необъятной России сменяют друг друга. В каждом из них местные жители делают что-то важное для себя и для страны. В ролике приняли участие резиденты Insight People Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Милана Стар и Александр Мартынов.
"Россия – огромная страна с бесконечным количеством возможностей для каждого. Блогеры Insight People транслируют патриотизм и традиционные ценности через свой контент, для нас это одна из ключевых задач. Социальные сети дают возможность доносить фундаментально важные вещи до широкой аудитории в простом и нативном формате, так как подписчики доверяют авторам контента и равняются на них", - отметила генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.
Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Социальные ролики в патриотической тематике с участием резидентов выходят ко всем государственным праздникам. Так, продюсерский центр выпускал видео ко Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню народного единства.
Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1100 блогеров, среди которых такие популярные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

Участники флешмоба, посвященного празднованию Дня Государственного флага России, на Поклонной горе в Москве
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

Спасатели МЧС ДНР поднимают флаг РФ над центром Донецка
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

Участники клуба зимнего плавания Енисейские моржи во время заплыва в холодной воде в честь Дня государственного флага РФ в Красноярске
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
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