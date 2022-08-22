В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний.Девиз ролика: "Флаг, который объединяет наши мечты". Он рассказывает о судьбах людей, которые не сдались и смогли добиться того, чего хотели с самого детства. Кто-то мечтал петь, другой – заниматься наукой, третий – достигать высот в спорте. Все это возможно, если идти к своей цели и не сдаваться.Яркие кадры из разных регионов необъятной России сменяют друг друга. В каждом из них местные жители делают что-то важное для себя и для страны. В ролике приняли участие резиденты Insight People Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Милана Стар и Александр Мартынов.Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Социальные ролики в патриотической тематике с участием резидентов выходят ко всем государственным праздникам. Так, продюсерский центр выпускал видео ко Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню народного единства.Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1100 блогеров, среди которых такие популярные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.
Insight People выпустил социальный ролик ко Дню Государственного флага. Архивное фото
В честь Дня Государственного флага продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик с глубоким смыслом, рассказывающий об исполнении желаний.
Девиз ролика: "Флаг, который объединяет наши мечты". Он рассказывает о судьбах людей, которые не сдались и смогли добиться того, чего хотели с самого детства. Кто-то мечтал петь, другой – заниматься наукой, третий – достигать высот в спорте. Все это возможно, если идти к своей цели и не сдаваться.
Яркие кадры из разных регионов необъятной России сменяют друг друга. В каждом из них местные жители делают что-то важное для себя и для страны. В ролике приняли участие резиденты Insight People Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Милана Стар и Александр Мартынов.
"Россия – огромная страна с бесконечным количеством возможностей для каждого. Блогеры Insight People транслируют патриотизм и традиционные ценности через свой контент, для нас это одна из ключевых задач. Социальные сети дают возможность доносить фундаментально важные вещи до широкой аудитории в простом и нативном формате, так как подписчики доверяют авторам контента и равняются на них", - отметила генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.
Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Социальные ролики в патриотической тематике с участием резидентов выходят ко всем государственным праздникам. Так, продюсерский центр выпускал видео ко Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню народного единства.
Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1100 блогеров, среди которых такие популярные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.
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