https://ria.ru/20220822/remont-1811249733.html
В Ивановской области в 2022 году отремонтируют девять школ
В Ивановской области в 2022 году отремонтируют девять школ - РИА Новости, 22.08.2022
В Ивановской области в 2022 году отремонтируют девять школ
В Ивановской области шесть школ капитально ремонтируют в 2022 году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", еще три учреждения... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:32
2022-08-22T12:32
2022-08-22T12:32
ивановская область
станислав воскресенский
южа
вичуга
фурманов
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ИВАНОВО, 22 авг – РИА Новости. В Ивановской области шесть школ капитально ремонтируют в 2022 году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", еще три учреждения приводят в порядок за счет средств регионального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."В этом году капитально ремонтируем девять школ – Мытскую, Лухскую, №2 в Кохме, №1, 2 и 3 в Юже, №6 и 11 в Вичуге и №3 в Фурманове и южский детский оздоровительно-образовательный центр. Меняем кровлю, электрику, ремонтируем фасады, классы, столовые и раздевалки, обновляем мебель и оборудование, чтобы детям было комфортно учиться, а здания были готовы к любой погоде", – написал губернатор региона Станислав Воскресенский на своей официальной странице в одной из социальных сетей.Кроме того, на базе преображенных учебных заведений создадут Центры детских инициатив – комфортные коворкинг-зоны, где будут проводиться классные часы, собрания советов старшеклассников, встречи активистов "Российского движения школьников" и где ребята смогут обсуждать реализацию собственных проектов.
https://ria.ru/20220801/poliklinika-1806463668.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, южа, вичуга, фурманов
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Южа, Вичуга, Фурманов