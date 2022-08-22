https://ria.ru/20220822/remont-1811249733.html

В Ивановской области в 2022 году отремонтируют девять школ

В Ивановской области в 2022 году отремонтируют девять школ - РИА Новости, 22.08.2022

В Ивановской области в 2022 году отремонтируют девять школ

В Ивановской области шесть школ капитально ремонтируют в 2022 году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", еще три учреждения... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:32

2022-08-22T12:32

2022-08-22T12:32

ивановская область

станислав воскресенский

южа

вичуга

фурманов

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ИВАНОВО, 22 авг – РИА Новости. В Ивановской области шесть школ капитально ремонтируют в 2022 году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", еще три учреждения приводят в порядок за счет средств регионального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."В этом году капитально ремонтируем девять школ – Мытскую, Лухскую, №2 в Кохме, №1, 2 и 3 в Юже, №6 и 11 в Вичуге и №3 в Фурманове и южский детский оздоровительно-образовательный центр. Меняем кровлю, электрику, ремонтируем фасады, классы, столовые и раздевалки, обновляем мебель и оборудование, чтобы детям было комфортно учиться, а здания были готовы к любой погоде", – написал губернатор региона Станислав Воскресенский на своей официальной странице в одной из социальных сетей.Кроме того, на базе преображенных учебных заведений создадут Центры детских инициатив – комфортные коворкинг-зоны, где будут проводиться классные часы, собрания советов старшеклассников, встречи активистов "Российского движения школьников" и где ребята смогут обсуждать реализацию собственных проектов.

https://ria.ru/20220801/poliklinika-1806463668.html

южа

вичуга

фурманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, южа, вичуга, фурманов