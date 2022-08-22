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Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск
Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск - РИА Новости, 22.08.2022
Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск
Страховщики подсчитали, сколько денег туристы потратили на летний отдых, а также где и как провели отпуска, рассказали РИА Новости "Росгосстрах Жизнь" и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:09
2022-08-22T14:09
туризм
туризм
новости - туризм
россия
куда поехать в выходные
туристы
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Страховщики подсчитали, сколько денег туристы потратили на летний отдых, а также где и как провели отпуска, рассказали РИА Новости "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".Большинство россиян (61 процент) в июне и июле один или несколько раз совершали поездки, причем преимущественно на отечественные курорты — так ответили 48 процентов. Почти треть (31 процент) побывали на экскурсиях в российских городах. Четверть (27 процентов) провели время на природе неподалеку от своего города. За рубеж отправился каждый восьмой респондент, то есть 12 процентов. Каждый пятый опрошенный рассказал, что запланировал турпоездку в августе, причем почти все — на российские курорты или за город.Каждому второму респонденту (58 процентам) отдых обошелся в сумму до 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Около трети опрошенных (29 процентов) потратили до 150 тысяч рублей, а 13 процентов — превысили этот лимит.Эксперты отмечают, что фактические расходы оказались ниже планируемых. До 50 тысяч рублей были готовы отдать за туры 32 процента путешественников, до 150 тысяч — 40 процентов респондентов. Остальные ожидали, что траты превысят эти показатели.Почти половина участников опроса (45 процентов) перед поездкой приобрели страховку для путешественников, а 42 процента отдыхающих, съездивших в отпуск по России, воспользовались туристическим кешбэком.Отпуск помог восстановиться большинству респондентов — так ответили 66 процентов из них. В то же время каждый третий (34 процента) признался, что не чувствует себя отдохнувшим и был бы не против продлить каникулы. Возможно, это связано с тем, что каждый второй респондент работал во время отпуска, причем 19 процентов не отрывались от дел как минимум половину времени поездки.
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туризм, новости - туризм, россия, куда поехать в выходные, туристы, деньги
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, куда поехать в выходные, туристы, Деньги
14:09 22.08.2022
 
Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск

"Росгосстрах": более половины россиян тратят на отпуск до 50 тысяч рублей на туриста

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Страховщики подсчитали, сколько денег туристы потратили на летний отдых, а также где и как провели отпуска, рассказали РИА Новости "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".
Большинство россиян (61 процент) в июне и июле один или несколько раз совершали поездки, причем преимущественно на отечественные курорты — так ответили 48 процентов. Почти треть (31 процент) побывали на экскурсиях в российских городах.
Четверть (27 процентов) провели время на природе неподалеку от своего города. За рубеж отправился каждый восьмой респондент, то есть 12 процентов. Каждый пятый опрошенный рассказал, что запланировал турпоездку в августе, причем почти все — на российские курорты или за город.
Каждому второму респонденту (58 процентам) отдых обошелся в сумму до 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Около трети опрошенных (29 процентов) потратили до 150 тысяч рублей, а 13 процентов — превысили этот лимит.
Эксперты отмечают, что фактические расходы оказались ниже планируемых. До 50 тысяч рублей были готовы отдать за туры 32 процента путешественников, до 150 тысяч — 40 процентов респондентов. Остальные ожидали, что траты превысят эти показатели.
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Почти половина участников опроса (45 процентов) перед поездкой приобрели страховку для путешественников, а 42 процента отдыхающих, съездивших в отпуск по России, воспользовались туристическим кешбэком.
Отпуск помог восстановиться большинству респондентов — так ответили 66 процентов из них. В то же время каждый третий (34 процента) признался, что не чувствует себя отдохнувшим и был бы не против продлить каникулы. Возможно, это связано с тем, что каждый второй респондент работал во время отпуска, причем 19 процентов не отрывались от дел как минимум половину времени поездки.
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