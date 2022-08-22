https://ria.ru/20220822/puteshestviya-1811196195.html

Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск

Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск - РИА Новости, 22.08.2022

Страховщики рассказали, сколько денег россияне потратили на отпуск

Страховщики подсчитали, сколько денег туристы потратили на летний отдых, а также где и как провели отпуска, рассказали РИА Новости "Росгосстрах Жизнь" и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:09

2022-08-22T14:09

2022-08-22T14:09

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Страховщики подсчитали, сколько денег туристы потратили на летний отдых, а также где и как провели отпуска, рассказали РИА Новости "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".Большинство россиян (61 процент) в июне и июле один или несколько раз совершали поездки, причем преимущественно на отечественные курорты — так ответили 48 процентов. Почти треть (31 процент) побывали на экскурсиях в российских городах. Четверть (27 процентов) провели время на природе неподалеку от своего города. За рубеж отправился каждый восьмой респондент, то есть 12 процентов. Каждый пятый опрошенный рассказал, что запланировал турпоездку в августе, причем почти все — на российские курорты или за город.Каждому второму респонденту (58 процентам) отдых обошелся в сумму до 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Около трети опрошенных (29 процентов) потратили до 150 тысяч рублей, а 13 процентов — превысили этот лимит.Эксперты отмечают, что фактические расходы оказались ниже планируемых. До 50 тысяч рублей были готовы отдать за туры 32 процента путешественников, до 150 тысяч — 40 процентов респондентов. Остальные ожидали, что траты превысят эти показатели.Почти половина участников опроса (45 процентов) перед поездкой приобрели страховку для путешественников, а 42 процента отдыхающих, съездивших в отпуск по России, воспользовались туристическим кешбэком.Отпуск помог восстановиться большинству респондентов — так ответили 66 процентов из них. В то же время каждый третий (34 процента) признался, что не чувствует себя отдохнувшим и был бы не против продлить каникулы. Возможно, это связано с тем, что каждый второй респондент работал во время отпуска, причем 19 процентов не отрывались от дел как минимум половину времени поездки.

https://ria.ru/20220820/puteshestviya-1810647652.html

https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1809997453.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, куда поехать в выходные, туристы, деньги