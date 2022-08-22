https://ria.ru/20220822/premer-1811423044.html
В Британии сообщили, когда станет известно имя нового премьера
В Британии сообщили, когда станет известно имя нового премьера - РИА Новости, 22.08.2022
В Британии сообщили, когда станет известно имя нового премьера
Имя нового британского премьера станет известно 5 сентября в 14.30 мск, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сопредседателя Консервативной партии Эндрю... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:04
2022-08-22T20:04
2022-08-22T20:04
в мире
борис джонсон
риши сунак
лиз трасс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Имя нового британского премьера станет известно 5 сентября в 14.30 мск, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сопредседателя Консервативной партии Эндрю Стефенсона."Я рад подтвердить, что результаты (выборов) будут объявлены в 12.30 (14.30 мск) в понедельник, 5 сентября", - приводит телеканал выдержки из письма Стефенсона членам партии.По данным телеканала, действующий премьер Борис Джонсон, вероятно, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
https://ria.ru/20220820/britaniya-1810925442.html
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в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс
В Британии сообщили, когда станет известно имя нового премьера
Имя нового британского премьера огласят 5 сентября в 14:30 по Москве