https://ria.ru/20220822/prank-1811365116.html

Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным

Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным - РИА Новости, 22.08.2022

Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным

Американский режиссер Дэвид Линч во время пранка призвал "Владимира Зеленского" поговорить с президентом России Владимиром Путиным и задуматься о мире, эпизод... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:07

2022-08-22T17:07

2022-08-22T17:24

в мире

владимир путин

владимир зеленский

дэвид линч

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

новости культуры

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч во время пранка призвал "Владимира Зеленского" поговорить с президентом России Владимиром Путиным и задуматься о мире, эпизод опубликован на RuTube-канале блогеров Вована и Лексуса.Первая часть розыгрыша Линча была опубликована в конце июля. Тогда режиссер рекомендовал "Зеленскому" (именно от его имени Линчу и позвонили для розыгрыша) выпить с Владимиром Путиным "по паре кружек пива" для установления мира и говорил о том, что технологии по установлению мира "действеннее" технологий войны. В этот раз пранкеры опубликовали полную версию беседы с Дэвидом Линчем."Остановите происходящее любым способом, которым можете! Поговорите с Путиным! И задумайтесь о мире! Задумайтесь о дружбе. Задумайтесь о том, как можно ладить друг с другом и помогать друг другу", - сказал Линч, обращаясь к "Зеленскому".При этом он уточнил, что об этом можно поговорить во время совместного распития пива или приема пищи.

https://ria.ru/20220822/parad-1811352976.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, владимир зеленский, дэвид линч, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), новости культуры