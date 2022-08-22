https://ria.ru/20220822/prank-1811365116.html
Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным
Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным - РИА Новости, 22.08.2022
Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным
Американский режиссер Дэвид Линч во время пранка призвал "Владимира Зеленского" поговорить с президентом России Владимиром Путиным и задуматься о мире, эпизод... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:07
2022-08-22T17:07
2022-08-22T17:24
в мире
владимир путин
владимир зеленский
дэвид линч
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
новости культуры
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч во время пранка призвал "Владимира Зеленского" поговорить с президентом России Владимиром Путиным и задуматься о мире, эпизод опубликован на RuTube-канале блогеров Вована и Лексуса.Первая часть розыгрыша Линча была опубликована в конце июля. Тогда режиссер рекомендовал "Зеленскому" (именно от его имени Линчу и позвонили для розыгрыша) выпить с Владимиром Путиным "по паре кружек пива" для установления мира и говорил о том, что технологии по установлению мира "действеннее" технологий войны. В этот раз пранкеры опубликовали полную версию беседы с Дэвидом Линчем."Остановите происходящее любым способом, которым можете! Поговорите с Путиным! И задумайтесь о мире! Задумайтесь о дружбе. Задумайтесь о том, как можно ладить друг с другом и помогать друг другу", - сказал Линч, обращаясь к "Зеленскому".При этом он уточнил, что об этом можно поговорить во время совместного распития пива или приема пищи.
https://ria.ru/20220822/parad-1811352976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, владимир зеленский, дэвид линч, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), новости культуры
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дэвид Линч, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Новости культуры
17:07 22.08.2022 (обновлено: 17:24 22.08.2022)
Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным
Режиссер Дэвид Линч во время пранка призвал "Зеленского" поговорить с Путиным о мире