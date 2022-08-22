21:29 22.08.2022 (обновлено: 00:02 23.08.2022)
СК оценит слова посла Украины в Казахстане, призывавшего к убийству русских
СК оценит слова посла Украины в Казахстане Врублевского, призывавшего к убийству русских
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям, по всей видимости, посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который публично призывал к убийству русских, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором мужчина — по предварительным данным, Петр Врублевский — сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских.
"Председатель Следственного комитета России поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских", — говорится в сообщении.
Украинские политические и общественные деятели неоднократно выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.