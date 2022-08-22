https://ria.ru/20220822/posol-1811435008.html

СК оценит слова посла Украины в Казахстане, призывавшего к убийству русских

СК оценит слова посла Украины в Казахстане, призывавшего к убийству русских - РИА Новости, 23.08.2022

СК оценит слова посла Украины в Казахстане, призывавшего к убийству русских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям, по всей видимости, посла Украины в Казахстане Петра... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-22T21:29

2022-08-22T21:29

2022-08-23T00:02

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям, по всей видимости, посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который публично призывал к убийству русских, сообщается в Telegram-канале ведомства.В социальных сетях ранее появилось видео, на котором мужчина — по предварительным данным, Петр Врублевский — сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских."Председатель Следственного комитета России поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских", — говорится в сообщении.Украинские политические и общественные деятели неоднократно выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220816/rassledovanie-1809960050.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, казахстан