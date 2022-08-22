https://ria.ru/20220822/polsha-1811313135.html

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в обмане

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в обмане - РИА Новости, 22.08.2022

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в обмане

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в обмане и назвал заместителя председателя Европейской комиссии РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:54

2022-08-22T14:54

2022-08-22T14:54

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

збигнев зебро

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ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в обмане и назвал заместителя председателя Европейской комиссии Веру Юрову "вредной чешкой".В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее, позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК."Я бы хотел прокомментировать публикации международной прессы, в том числе немецкой. Газета Spiеgel старается представлять версии, якобы это не госпожа Фон дер Ляйнен обманула польское правительство, польского премьера, а действительно за всем стоит, прошу прощения, не хочу употреблять определение "вредная чешка", но госпожа Юрова", - заявил Зебро на пресс-конференции в понедельник.При этом он считает, что в том, что Польша до сих пор не получила деньги из фонда восстановления после пандемии, персонально виновата глава Европейской комиссии.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.Несколько недель назад генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский заявил журналистам, что если Варшава не получит денег из бюджета ЕС, то ей "ничего не остается, как вытащить все пушки, которые находятся в нашем арсенале, и ответить заградительным огнем". Позже, когда его попросили пояснить свои слова, генеральный секретарь PiS пояснил, что "в договорах ЕС есть широкий спектр аргументов и возможностей, которые можно использовать", а в данный момент Варшава "только сигнализирует, что время для наших уступок в отношении ЕК, ЕС уже закончилось".

https://ria.ru/20220813/polsha-1809257525.html

https://ria.ru/20220818/polsha-1810293802.html

https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, збигнев зебро