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Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски - РИА Новости, 22.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220822/pitt-1811395597.html
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски - РИА Новости, 22.08.2022
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски
В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:00
2022-08-22T19:00
шоубиз
новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
эмили ратаковски
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour. Сначала в соцсети на странице одного популярного аккаунта, который специализируется на слухах в шоубизе, было опубликовано сообщение, будто бы Брэд встречается с моделью. Имя девушки не было названо. Однако блогер отметил, что ее развод широко обсуждается в прессе. После этот же источник заявил, что речь идет об Эмили Ратаковски. Знаменитостей якобы несколько раз видели вместе на свидании в ресторане.Ни Брэд, ни Эмили не прокомментировали эти слухи. В 2018 году модель Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. Они встречались до свадьбы всего несколько недель. В марте 2021 у супругов родился сын. Летом 2022 года в Сети появились публикации, что пара распалась из-за измен Бир-Маккларда. Питту не в первый раз приписывают роман с другими знаменитостями. Например, в январе таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что актер встречается со шведской певицей Люкке Ли.
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новости культуры, брэд питт (уильям бредли), эмили ратаковски, знаменитости, звезды
Шоубиз, Новости культуры, Брэд Питт (Уильям Бредли), Эмили Ратаковски, Знаменитости, звезды
19:00 22.08.2022
 
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски

В Сети появились слухи о романе Брэда Питта и Эмили Ратаковски

© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Richard A. BrooksЭмили Ратаковски и Брэд Питт
Эмили Ратаковски и Брэд Питт
© AP/Invision/Evan Agostini, AFP/Richard A. Brooks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour.
Сначала в соцсети на странице одного популярного аккаунта, который специализируется на слухах в шоубизе, было опубликовано сообщение, будто бы Брэд встречается с моделью. Имя девушки не было названо. Однако блогер отметил, что ее развод широко обсуждается в прессе. После этот же источник заявил, что речь идет об Эмили Ратаковски.
Знаменитостей якобы несколько раз видели вместе на свидании в ресторане.
Ни Брэд, ни Эмили не прокомментировали эти слухи.
В 2018 году модель Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. Они встречались до свадьбы всего несколько недель. В марте 2021 у супругов родился сын. Летом 2022 года в Сети появились публикации, что пара распалась из-за измен Бир-Маккларда.
Питту не в первый раз приписывают роман с другими знаменитостями. Например, в январе таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что актер встречается со шведской певицей Люкке Ли.
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ШоубизНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)Эмили РатаковскиЗнаменитостизвезды
 
 
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