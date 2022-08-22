https://ria.ru/20220822/pitt-1811395597.html

Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски

Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски - РИА Новости, 22.08.2022

Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски

В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:00

2022-08-22T19:00

2022-08-22T19:00

шоубиз

новости культуры

брэд питт (уильям бредли)

эмили ратаковски

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour. Сначала в соцсети на странице одного популярного аккаунта, который специализируется на слухах в шоубизе, было опубликовано сообщение, будто бы Брэд встречается с моделью. Имя девушки не было названо. Однако блогер отметил, что ее развод широко обсуждается в прессе. После этот же источник заявил, что речь идет об Эмили Ратаковски. Знаменитостей якобы несколько раз видели вместе на свидании в ресторане.Ни Брэд, ни Эмили не прокомментировали эти слухи. В 2018 году модель Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. Они встречались до свадьбы всего несколько недель. В марте 2021 у супругов родился сын. Летом 2022 года в Сети появились публикации, что пара распалась из-за измен Бир-Маккларда. Питту не в первый раз приписывают роман с другими знаменитостями. Например, в январе таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что актер встречается со шведской певицей Люкке Ли.

https://ria.ru/20220721/pitt-1803951019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, брэд питт (уильям бредли), эмили ратаковски, знаменитости, звезды