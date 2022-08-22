https://ria.ru/20220822/pitt-1811395597.html
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски - РИА Новости, 22.08.2022
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски
В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:00
2022-08-22T19:00
2022-08-22T19:00
шоубиз
новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
эмили ратаковски
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811379714_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_c91c93025b4eb6e8219f828df16d0e4f.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет Glamour. Сначала в соцсети на странице одного популярного аккаунта, который специализируется на слухах в шоубизе, было опубликовано сообщение, будто бы Брэд встречается с моделью. Имя девушки не было названо. Однако блогер отметил, что ее развод широко обсуждается в прессе. После этот же источник заявил, что речь идет об Эмили Ратаковски. Знаменитостей якобы несколько раз видели вместе на свидании в ресторане.Ни Брэд, ни Эмили не прокомментировали эти слухи. В 2018 году модель Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. Они встречались до свадьбы всего несколько недель. В марте 2021 у супругов родился сын. Летом 2022 года в Сети появились публикации, что пара распалась из-за измен Бир-Маккларда. Питту не в первый раз приписывают роман с другими знаменитостями. Например, в январе таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что актер встречается со шведской певицей Люкке Ли.
https://ria.ru/20220721/pitt-1803951019.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811379714_236:0:1736:1125_1920x0_80_0_0_ef01dd84b48ee66d0dfb6731515bdc93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, брэд питт (уильям бредли), эмили ратаковски, знаменитости, звезды
Шоубиз, Новости культуры, Брэд Питт (Уильям Бредли), Эмили Ратаковски, Знаменитости, звезды
Брэду Питту приписали роман с Эмили Ратаковски
В Сети появились слухи о романе Брэда Питта и Эмили Ратаковски
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
В Сети обсуждают роман Брэда Питта и Эмили Ратаковски, пишет
Glamour.
Сначала в соцсети на странице одного популярного аккаунта, который специализируется на слухах в шоубизе, было опубликовано сообщение, будто бы Брэд встречается с моделью. Имя девушки не было названо. Однако блогер отметил, что ее развод широко обсуждается в прессе. После этот же источник заявил, что речь идет об Эмили Ратаковски.
Знаменитостей якобы несколько раз видели вместе на свидании в ресторане.
Ни Брэд, ни Эмили не прокомментировали эти слухи.
В 2018 году модель Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. Они встречались до свадьбы всего несколько недель. В марте 2021 у супругов родился сын. Летом 2022 года в Сети появились публикации, что пара распалась из-за измен Бир-Маккларда.
Питту не в первый раз приписывают роман с другими знаменитостями. Например, в январе таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил
, что актер встречается со шведской певицей Люкке Ли.