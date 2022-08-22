https://ria.ru/20220822/moskva-1811303622.html

Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага

Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага - РИА Новости, 22.08.2022

Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага

Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:36

2022-08-22T14:36

2022-08-22T14:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

день государственного флага россии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника "нарядили" Москву в бело-сине-красные цвета: разместили более 500 праздничных плакатов на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, украсили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, установили флаговые композиции на шести мостах и флагштоки с триколором у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, на фасадах нижней палаты парламента – декоративное панно", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что власти подготовили праздничные видеоролики – их можно увидеть на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на "домах-книжках" на Новом Арбате.

https://ria.ru/20220822/moskva-1811258471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, день государственного флага россии