https://ria.ru/20220822/moskva-1811303622.html
Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага
Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага - РИА Новости, 22.08.2022
Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага
Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:36
2022-08-22T14:36
2022-08-22T14:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
день государственного флага россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника "нарядили" Москву в бело-сине-красные цвета: разместили более 500 праздничных плакатов на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, украсили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, установили флаговые композиции на шести мостах и флагштоки с триколором у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, на фасадах нижней палаты парламента – декоративное панно", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что власти подготовили праздничные видеоролики – их можно увидеть на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на "домах-книжках" на Новом Арбате.
https://ria.ru/20220822/moskva-1811258471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, день государственного флага россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, День Государственного флага России