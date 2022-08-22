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Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага - РИА Новости, 22.08.2022
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Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага
Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага - РИА Новости, 22.08.2022
Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага
Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:36
2022-08-22T14:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
день государственного флага россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника "нарядили" Москву в бело-сине-красные цвета: разместили более 500 праздничных плакатов на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, украсили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, установили флаговые композиции на шести мостах и флагштоки с триколором у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, на фасадах нижней палаты парламента – декоративное панно", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что власти подготовили праздничные видеоролики – их можно увидеть на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на "домах-книжках" на Новом Арбате.
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москва, городское хозяйство москвы, день государственного флага россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, День Государственного флага России
14:36 22.08.2022 (обновлено: 14:37 22.08.2022)
 

Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыМоскву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага
Москву нарядили в бело-сине-красные цвета в честь Дня флага - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Городские службы столицы нарядили Москву в бело-сине-красные цвета в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника "нарядили" Москву в бело-сине-красные цвета: разместили более 500 праздничных плакатов на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, украсили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, установили флаговые композиции на шести мостах и флагштоки с триколором у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, на фасадах нижней палаты парламента – декоративное панно", - сказано в сообщении.
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы
В комплексе городского хозяйства добавили, что власти подготовили праздничные видеоролики – их можно увидеть на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на "домах-книжках" на Новом Арбате.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыДень Государственного флага России
 
 
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