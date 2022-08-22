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Экс-посол Украины объяснил преемнику, как вести себя с "вялой элитой ФРГ" - РИА Новости, 22.08.2022
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Экс-посол Украины объяснил преемнику, как вести себя с "вялой элитой ФРГ"
Экс-посол Украины объяснил преемнику, как вести себя с "вялой элитой ФРГ" - РИА Новости, 22.08.2022
Экс-посол Украины объяснил преемнику, как вести себя с "вялой элитой ФРГ"
Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник рекомендовал преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, пишет Welt. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:00
2022-08-22T11:03
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник рекомендовал преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, пишет Welt. "Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от конфликта", — заявил экс-посол. При этом, по мнению Мельника, его приемнику следует продолжать резкую линию, которую вел он сам."С другой стороны, я считаю, что ему не остается ничего, кроме как быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов вялой немецкой политической элите. Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного периода", — сказал дипломат. Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" — но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
09:00 22.08.2022 (обновлено: 11:03 22.08.2022)
 
Экс-посол Украины объяснил преемнику, как вести себя с "вялой элитой ФРГ"

Экс-посол Украины в Германии Мельник рекомендовал преемнику быть лицемерным

© Фото : MFA of UkraineЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник рекомендовал преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, пишет Welt.
"Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от конфликта", — заявил экс-посол.
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При этом, по мнению Мельника, его приемнику следует продолжать резкую линию, которую вел он сам.
"С другой стороны, я считаю, что ему не остается ничего, кроме как быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов вялой немецкой политической элите. Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного периода", — сказал дипломат.
Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" — но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
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