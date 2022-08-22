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Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы - РИА Новости, 22.08.2022
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Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы - РИА Новости, 22.08.2022
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:50
2022-08-22T16:50
в мире
дарья дугина
эстония
литва
совет федерации рф
владимир джабаров
калининград
калининградская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он прокомментировал соответствующий вопрос в Telegram в свете предложения жестких действий против Эстонии, покрывающей убийцу журналистки Дарьи Дугиной.Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жестких действий РФ против Таллина, заявил ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В ответ один из читателей Telegram задался вопросом – "а в отношении Литвы, которая терроризировала и продолжает терроризировать целый российский регион, нет оснований для жестких действий?"."Есть", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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эстония
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в мире, дарья дугина, эстония, литва, совет федерации рф, владимир джабаров, калининград, калининградская область, андрей клишас
В мире, Дарья Дугина, Эстония, Литва, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Калининград, Калининградская область, Андрей Клишас
16:50 22.08.2022
 
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы

Клишас: есть основания для жестких действий в отношении Литвы, терроризирующей Калининград

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он прокомментировал соответствующий вопрос в Telegram в свете предложения жестких действий против Эстонии, покрывающей убийцу журналистки Дарьи Дугиной.
Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жестких действий РФ против Таллина, заявил ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В ответ один из читателей Telegram задался вопросом – "а в отношении Литвы, которая терроризировала и продолжает терроризировать целый российский регион, нет оснований для жестких действий?".
"Есть", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 18:31
Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград
 
В миреДарья ДугинаЭстонияЛитваСовет Федерации РФВладимир ДжабаровКалининградКалининградская областьАндрей Клишас
 
 
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