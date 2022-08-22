https://ria.ru/20220822/litva-1811357635.html

Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы

Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы - РИА Новости, 22.08.2022

Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:50

2022-08-22T16:50

2022-08-22T16:50

в мире

дарья дугина

эстония

литва

совет федерации рф

владимир джабаров

калининград

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он прокомментировал соответствующий вопрос в Telegram в свете предложения жестких действий против Эстонии, покрывающей убийцу журналистки Дарьи Дугиной.Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жестких действий РФ против Таллина, заявил ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В ответ один из читателей Telegram задался вопросом – "а в отношении Литвы, которая терроризировала и продолжает терроризировать целый российский регион, нет оснований для жестких действий?"."Есть", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220816/tranzit-1810078825.html

эстония

литва

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дарья дугина, эстония, литва, совет федерации рф, владимир джабаров, калининград, калининградская область, андрей клишас