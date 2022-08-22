https://ria.ru/20220822/litva-1811357635.html
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы - РИА Новости, 22.08.2022
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:50
2022-08-22T16:50
2022-08-22T16:50
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Так он прокомментировал соответствующий вопрос в Telegram в свете предложения жестких действий против Эстонии, покрывающей убийцу журналистки Дарьи Дугиной.Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жестких действий РФ против Таллина, заявил ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В ответ один из читателей Telegram задался вопросом – "а в отношении Литвы, которая терроризировала и продолжает терроризировать целый российский регион, нет оснований для жестких действий?"."Есть", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220816/tranzit-1810078825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья дугина, эстония, литва, совет федерации рф, владимир джабаров, калининград, калининградская область, андрей клишас
В мире, Дарья Дугина, Эстония, Литва, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Калининград, Калининградская область, Андрей Клишас
Клишас считает, что есть основания для жестких действий в отношении Литвы
Клишас: есть основания для жестких действий в отношении Литвы, терроризирующей Калининград