https://ria.ru/20220822/les-1811259060.html

В Башкирии ограничили посещение лесов

В Башкирии ограничили посещение лесов - РИА Новости, 22.08.2022

В Башкирии ограничили посещение лесов

Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:55

2022-08-22T12:55

2022-08-22T12:55

белорецкий район

природные пожары в россии

пожары

россия

республика башкортостан

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УФА, 22 авг – РИА Новости. Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил председатель госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров."В связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом минлесхоза РБ будет введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - сказал Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии.Он отметил, что ограничение введут с 23 сентября по 5 августа.В пресс-службе ГУМЧС по региону сообщают, что за прошедшие выходные дни в республике зарегистрированы и ликвидированы два лесных пожара на общей площади 3,9 гектара в Абзелиловском и Белорецком районах. "Действующих очагов лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 298,460 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.В башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду сообщают, что в ближайшие два дня 23 и 24 августа в регионе сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса, ночью составит 17 градусов.

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811201106.html

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html

белорецкий район

россия

республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

белорецкий район, природные пожары в россии, пожары, россия, республика башкортостан