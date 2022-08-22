https://ria.ru/20220822/les-1811259060.html
В Башкирии ограничили посещение лесов
В Башкирии ограничили посещение лесов - РИА Новости, 22.08.2022
В Башкирии ограничили посещение лесов
Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:55
2022-08-22T12:55
2022-08-22T12:55
белорецкий район
природные пожары в россии
пожары
россия
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098916_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3fe0839a503248986b7466ec3e646bfc.jpg
УФА, 22 авг – РИА Новости. Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил председатель госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров."В связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом минлесхоза РБ будет введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - сказал Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии.Он отметил, что ограничение введут с 23 сентября по 5 августа.В пресс-службе ГУМЧС по региону сообщают, что за прошедшие выходные дни в республике зарегистрированы и ликвидированы два лесных пожара на общей площади 3,9 гектара в Абзелиловском и Белорецком районах. "Действующих очагов лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 298,460 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.В башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду сообщают, что в ближайшие два дня 23 и 24 августа в регионе сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса, ночью составит 17 градусов.
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811201106.html
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html
белорецкий район
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c2a928580392322bba7046027875cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорецкий район, природные пожары в россии, пожары, россия, республика башкортостан
Белорецкий район, Природные пожары в России, пожары, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии ограничили посещение лесов
В Башкирии ограничили посещение лесов по 5 сентября из-за пожароопасного сезона
УФА, 22 авг – РИА Новости. Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил председатель госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров.
"В связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом минлесхоза РБ будет введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - сказал Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии.
Он отметил, что ограничение введут с 23 сентября по 5 августа.
В пресс-службе ГУМЧС по региону сообщают, что за прошедшие выходные дни в республике зарегистрированы и ликвидированы два лесных пожара на общей площади 3,9 гектара в Абзелиловском и Белорецком районах
. "Действующих очагов лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 298,460 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.
В башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду сообщают, что в ближайшие два дня 23 и 24 августа в регионе сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса, ночью составит 17 градусов.