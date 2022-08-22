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В Башкирии ограничили посещение лесов - РИА Новости, 22.08.2022
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В Башкирии ограничили посещение лесов
В Башкирии ограничили посещение лесов - РИА Новости, 22.08.2022
В Башкирии ограничили посещение лесов
Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:55
2022-08-22T12:55
белорецкий район
природные пожары в россии
пожары
россия
республика башкортостан
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УФА, 22 авг – РИА Новости. Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил председатель госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров."В связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом минлесхоза РБ будет введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - сказал Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии.Он отметил, что ограничение введут с 23 сентября по 5 августа.В пресс-службе ГУМЧС по региону сообщают, что за прошедшие выходные дни в республике зарегистрированы и ликвидированы два лесных пожара на общей площади 3,9 гектара в Абзелиловском и Белорецком районах. "Действующих очагов лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 298,460 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.В башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду сообщают, что в ближайшие два дня 23 и 24 августа в регионе сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса, ночью составит 17 градусов.
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белорецкий район
россия
республика башкортостан
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белорецкий район, природные пожары в россии, пожары, россия, республика башкортостан
Белорецкий район, Природные пожары в России, пожары, Россия, Республика Башкортостан
12:55 22.08.2022
 
В Башкирии ограничили посещение лесов

В Башкирии ограничили посещение лесов по 5 сентября из-за пожароопасного сезона

© РИА Новости / Антон ДенисовЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Лес. Архивное фото
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УФА, 22 авг – РИА Новости. Из-за пожароопасного сезона в связи с аномальной жарой в Башкирии с 23 августа по 5 сентября ограничат пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях, заявил председатель госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров.
"В связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом минлесхоза РБ будет введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - сказал Гумеров на оперативном совещании правительства Башкирии.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 09:16
В "Авиалесоохране" рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
Он отметил, что ограничение введут с 23 сентября по 5 августа.
В пресс-службе ГУМЧС по региону сообщают, что за прошедшие выходные дни в республике зарегистрированы и ликвидированы два лесных пожара на общей площади 3,9 гектара в Абзелиловском и Белорецком районах. "Действующих очагов лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 298,460 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.
В башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду сообщают, что в ближайшие два дня 23 и 24 августа в регионе сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса, ночью составит 17 градусов.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:50
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
 
Белорецкий районПриродные пожары в РоссиипожарыРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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