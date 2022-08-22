https://ria.ru/20220822/kuban-1811316797.html
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов - РИА Новости, 22.08.2022
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани до 31 августа принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, организующим отдых в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:59
2022-08-22T15:59
2022-08-22T15:59
туризм
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краснодарский край
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туристы
отели
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КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани до 31 августа принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, организующим отдых в модульных отелях и кемпингах региона, сообщает пресс-служба Краснодарского края."Компенсацию предоставляют на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов, – говорится в релизе. – Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое."Субсидия направлена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани, добавляют в пресс-службе.Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что гостиницы и отели Кубани загружены на 85 процентов.
https://ria.ru/20220720/kemping-1803786076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Новости - Туризм, туристы, Отели
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов
Кубанские предприниматели смогут получить выплату на создание модульных отелей и кемпингов
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани до 31 августа принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, организующим отдых в модульных отелях и кемпингах региона, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
"Компенсацию предоставляют на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов, – говорится в релизе. – Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое."
Субсидия направлена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани, добавляют в пресс-службе.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил
, что гостиницы и отели Кубани загружены на 85 процентов.