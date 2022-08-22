Рейтинг@Mail.ru
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220822/kuban-1811316797.html
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов - РИА Новости, 22.08.2022
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани до 31 августа принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, организующим отдых в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:59
2022-08-22T15:59
туризм
туризм
вениамин кондратьев
краснодарский край
новости - туризм
туристы
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40881/40/408814032_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_8355f788c8eeef48124b69969eee3d40.jpg
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани до 31 августа принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, организующим отдых в модульных отелях и кемпингах региона, сообщает пресс-служба Краснодарского края."Компенсацию предоставляют на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов, – говорится в релизе. – Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое."Субсидия направлена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани, добавляют в пресс-службе.Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что гостиницы и отели Кубани загружены на 85 процентов.
https://ria.ru/20220720/kemping-1803786076.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40881/40/408814032_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a85498514567addf29669697a57b070a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Новости - Туризм, туристы, Отели
15:59 22.08.2022
 
На Кубани бизнесменам заплатят за создание модульных отелей и кемпингов

Кубанские предприниматели смогут получить выплату на создание модульных отелей и кемпингов

© flickr.com/Jeff KeyzerКемпинг
Кемпинг
© flickr.com/Jeff Keyzer
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани до 31 августа принимает заявки на предоставление субсидий предпринимателям, организующим отдых в модульных отелях и кемпингах региона, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
"Компенсацию предоставляют на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов, – говорится в релизе. – Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое."
Субсидия направлена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани, добавляют в пресс-службе.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что гостиницы и отели Кубани загружены на 85 процентов.
Юрточный кемпинг - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 16:38Туризм
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов
 
ТуризмТуризмВениамин КондратьевКраснодарский крайНовости - ТуризмтуристыОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала