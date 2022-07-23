Гостиницы и отели Кубани загружены на 85 процентов
Губернатор Краснодарского края Кондратьев: отели Кубани загружены на 85 процентов
Города России. Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Гостиницы и отели Кубани загружены на 85%, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев.
"Мы уже приняли почти 8 млн туристов и ожидаем не менее такого же количества до конца года. Наши средства размещения загружены на 85%. Турпоток сохраняется на уровне прошлого летнего сезона, несмотря на ограничения в работе аэропортов. Санаторно-курортная отрасль – одна из ведущих в экономике Краснодарского края. Для нас важно сделать все, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и вернулись к нам в следующем году", – сказал Кондратьев.
Он добавил, что сегодня на Кубани даже самый взыскательный турист может найти подходящий для себя вид отдыха. По его словам, сегодня регион восстанавливает пешие турмаршруты, в том числе по местам боевой славы. Ещё одна важная составляющая курортной отрасли края – санатории, которые предлагают своим гостям возможность оздоровления.
"За последние 5-7 лет структура отдыха в нашем крае очень изменилась. Если раньше мы говорили только об Азово-Черноморском побережье, то сегодня – про гастрономический, познавательный, винный и аграрный туризм", - отметил губернатор.
Ранее администрация края сообщала, что 11 объектов гастрономического туризма Кубани вошли в рейтинг лучших в стране по версии 50 Best Tastes of Russia. Список 50 лучших объектов гастротуризма страны 2022 года сформировали на основе голосования пятисот ведущих экспертов России. В рейтинг вошли кафе, рестораны, отели, экопарки, винодельни Краснодарского края, в основе концепции которых лежит использование продуктов и напитков собственного производства.
Так, Центр туризма "Абрау-Дюрсо" и курорт "Красная Поляна" заняли третье и седьмое места соответственно. Также в рейтинг попали комплекс Chateau de Talu в Геленджике, Chateau Pinot и "Винотеррия" под Новороссийском, краснодарский ресторан "Скотина", Мацестинская чайная фабрика и форелеводческий завод "Адлер" в Сочи, центр энологии Chateau Tamagne в Темрюкском районе, Villa Aristov в Анапе и винодельческое хозяйство "Долина Лефкадия" Крымского района.