https://ria.ru/20220822/ktk-1811212616.html

КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов

КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - РИА Новости, 22.08.2022

КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:16

2022-08-22T10:16

2022-08-22T15:54

каспийский трубопроводный консорциум-р

в мире

экономика

нефть

россия

казахстан

черное море

транснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1c0cb7ece70f06c3586a139e10bb56d.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств, говорится в сообщении компании.Причиной стали обнаруженные неполадки. В частности, водолазы во время техобслуживания заметили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести."Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", — говорится в пресс-релизе.После обращения за консультациями КТК настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию причальных устройств до замены танков плавучести.При этом отмечается, что угрозы населению, флоре и фауне Черного моря нет.Нефтепроводная система КТК представляет собой крупнейшую магистраль для транспортировки нефти из Каспийского региона.

https://ria.ru/20220729/nefteprovod-1806006892.html

https://ria.ru/20220808/neft-1808177348.html

россия

казахстан

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

каспийский трубопроводный консорциум-р, в мире, экономика, нефть, россия, казахстан, черное море, транснефть, казмунайгаз