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КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - РИА Новости, 22.08.2022
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КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов
КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - РИА Новости, 22.08.2022
КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:16
2022-08-22T15:54
каспийский трубопроводный консорциум-р
в мире
экономика
нефть
россия
казахстан
черное море
транснефть
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств, говорится в сообщении компании.Причиной стали обнаруженные неполадки. В частности, водолазы во время техобслуживания заметили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести."Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", — говорится в пресс-релизе.После обращения за консультациями КТК настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию причальных устройств до замены танков плавучести.При этом отмечается, что угрозы населению, флоре и фауне Черного моря нет.Нефтепроводная система КТК представляет собой крупнейшую магистраль для транспортировки нефти из Каспийского региона.
https://ria.ru/20220729/nefteprovod-1806006892.html
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каспийский трубопроводный консорциум-р, в мире, экономика, нефть, россия, казахстан, черное море, транснефть, казмунайгаз
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р, В мире, Экономика, Нефть, Россия, Казахстан, Черное море, Транснефть, Казмунайгаз
10:16 22.08.2022 (обновлено: 15:54 22.08.2022)
 
КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов

КТК временно сократил прокачку нефти из Казахстана из-за трещин в подводном оборудовании

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств, говорится в сообщении компании.
Причиной стали обнаруженные неполадки. В частности, водолазы во время техобслуживания заметили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.
"Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", — говорится в пресс-релизе.
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После обращения за консультациями КТК настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию причальных устройств до замены танков плавучести.
При этом отмечается, что угрозы населению, флоре и фауне Черного моря нет.
Нефтепроводная система КТК представляет собой крупнейшую магистраль для транспортировки нефти из Каспийского региона.
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Каспийский Трубопроводный Консорциум-РВ миреЭкономикаНефтьРоссияКазахстанЧерное мореТранснефтьКазмунайгаз
 
 
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