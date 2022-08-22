https://ria.ru/20220822/krym-1811190927.html

Власти Запорожской области призвали Киев прекратить истерику из-за Крыма

Власти Запорожской области призвали Киев прекратить истерику из-за Крыма - РИА Новости, 22.08.2022

Власти Запорожской области призвали Киев прекратить истерику из-за Крыма

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить истерику из-за российского статуса Крыма и смириться с... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:37

2022-08-22T07:37

2022-08-22T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить истерику из-за российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.По его словам, "Крымская платформа" всего лишь имитация деятельности киевским режимом."Украина более восьми лет назад навсегда потеряла Крым и Донбасс, теперь из ее состава уходят Запорожская и Херсонская области, на очереди и другие регионы. Так что Зеленскому надо думать не про Крым, а о том, как бы скоро в изгнании не пришлось создавать после освобождения нашей армией территории постукраинского пространства Киевскую и Львовскую платформы", - сказал Рогов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/krym-1811119442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, украина