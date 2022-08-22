Власти Запорожской области призвали Киев прекратить истерику из-за Крыма
Член Запорожской ВГА Рогов призвал Киев смириться с тем, что Крым является частью России
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить истерику из-за российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации.
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
"Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, "Крымская платформа" всего лишь имитация деятельности киевским режимом.
"Украина более восьми лет назад навсегда потеряла Крым и Донбасс, теперь из ее состава уходят Запорожская и Херсонская области, на очереди и другие регионы. Так что Зеленскому надо думать не про Крым, а о том, как бы скоро в изгнании не пришлось создавать после освобождения нашей армией территории постукраинского пространства Киевскую и Львовскую платформы", - сказал Рогов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".