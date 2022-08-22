https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html

"Пусть помолчит!" Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России

"Пусть помолчит!" Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России - РИА Новости, 22.08.2022

"Пусть помолчит!" Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России

Пользователей Twitter возмутил призыв мэра Киева Виталия Кличко вернуть железный занавес между Россией и Европой. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:37

2022-08-22T19:37

2022-08-22T22:01

россия

украина

европа

евросоюз

в мире

шенгенская виза

виталий кличко

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв мэра Киева Виталия Кличко вернуть железный занавес между Россией и Европой.Ранее Кличко потребовал ограничить россиянам въезд в Европу из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине.Многие комментаторы посчитали подобные требования неприемлемыми, посоветовав бывшему спортсмену не вмешиваться в политику и опустить железный занавес на Украину."Пусть он помолчит и не вмешивается в подобные вопросы", — поддержал второй."Ой, а можно организовать железный занавес для Украины?" — предложил третий."Господин Кличко забыл, что если бы железный занавес все еще существовал, то он бы тоже не смог добраться до Германии. Поэтому вначале нужно думать, а потом говорить", — посоветовал юзер."Да кого вообще интересует, к чему призывает или не призывает экс-боксер, который слишком часто получал по голове! Просто смешно", — возмутился еще один пользователь."Я каждый раз удивляюсь: украинцы избрали комика президентом, а боксера — мэром. Зачем нам помогать им?" — задался вопросом комментатор.Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220822/germaniya-1811268218.html

https://ria.ru/20220822/vizy-1811229153.html

https://ria.ru/20220817/vizy-1810322926.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, европа, евросоюз, в мире, шенгенская виза, виталий кличко