19:37 22.08.2022 (обновлено: 22:01 22.08.2022)
"Пусть помолчит!" Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России
Пользователей Twitter возмутил призыв мэра Киева Кличко вернуть железный занавес с Россией
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил призыв мэра Киева Виталия Кличко вернуть железный занавес между Россией и Европой.
Многие комментаторы посчитали подобные требования неприемлемыми, посоветовав бывшему спортсмену не вмешиваться в политику и опустить железный занавес на Украину.
"Стоило бы воздвигнуть железный занавес, чтобы спрятать за ним таких высокомерных и самодовольных украинцев", — написал читатель.
"Пусть он помолчит и не вмешивается в подобные вопросы", — поддержал второй.
"Ой, а можно организовать железный занавес для Украины?" — предложил третий.
"Господин Кличко забыл, что если бы железный занавес все еще существовал, то он бы тоже не смог добраться до Германии. Поэтому вначале нужно думать, а потом говорить", — посоветовал юзер.
"Да кого вообще интересует, к чему призывает или не призывает экс-боксер, который слишком часто получал по голове! Просто смешно", — возмутился еще один пользователь.
"Меня не интересует мнение псевдополитика-боксера. Я думаю, что ему стоит самому исчезнуть за железным занавесом", — заметил другой.
"Я каждый раз удивляюсь: украинцы избрали комика президентом, а боксера — мэром. Зачем нам помогать им?" — задался вопросом комментатор.
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