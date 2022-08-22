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Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале - РИА Новости, 22.08.2022
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Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале
Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале - РИА Новости, 22.08.2022
Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале
Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин после скандала с волонтерами снял свою кандидатуру с выборов, а его отец отказался от поста замглавы... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:50
2022-08-22T10:42
политика
асбест
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин после скандала с волонтерами снял свою кандидатуру с выборов, а его отец отказался от поста замглавы городского отделения "Единой России", сообщил РИА Новости представитель свердловского реготделения партии Максим Бестфатер.Ранее волонтер Асбестовского автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором 21-летний Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их "грязью", а себя "человеком". Машины волонтеров юный самовыдвиженец назвал "ведрами" и приказал им уехать.На скандал обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, отметивший, что молодой человек "заслуживает только подзатыльников", а в парламенте ему "делать нечего".Согласно информации "ГАС Выборы", 21-летний Егор Александрин был зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.Местом его работы указан крупный производитель щебня, компания "Уральский хризотил", должность — менеджер по продажам департамента нерудных строительных материалов.
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политика, асбест
Политика, Асбест
09:50 22.08.2022 (обновлено: 10:42 22.08.2022)
 
Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале

Нахамивший волонтерам сын депутата госдумы Асбеста Александрина снялся с выборов

Скриншот видео, где Егор Александрин хамит волонтерам
Скриншот видео, где Егор Александрин хамит волонтерам
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин после скандала с волонтерами снял свою кандидатуру с выборов, а его отец отказался от поста замглавы городского отделения "Единой России", сообщил РИА Новости представитель свердловского реготделения партии Максим Бестфатер.
Ранее волонтер Асбестовского автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором 21-летний Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их "грязью", а себя "человеком". Машины волонтеров юный самовыдвиженец назвал "ведрами" и приказал им уехать.
На скандал обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, отметивший, что молодой человек "заслуживает только подзатыльников", а в парламенте ему "делать нечего".

"Александрин-младший к партии никакого отношения не имеет, свою кандидатуру с выборов снимает. Александрин-старший уходит с должности заместителя секретаря местного отделения по собственному желанию, он подал соответствующие документы в местный политсовет. Но он по-прежнему является нашим кандидатом на местных выборах в Асбесте", сказал Бестфатер.

Согласно информации "ГАС Выборы", 21-летний Егор Александрин был зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.
Местом его работы указан крупный производитель щебня, компания "Уральский хризотил", должность — менеджер по продажам департамента нерудных строительных материалов.
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