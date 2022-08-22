https://ria.ru/20220822/khamstvo-1811207390.html

Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале

Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале - РИА Новости, 22.08.2022

Нахамивший волонтерам сын депутата снялся с выборов на Урале

Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин после скандала с волонтерами снял свою кандидатуру с выборов, а его отец отказался от поста замглавы... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:50

2022-08-22T09:50

2022-08-22T10:42

политика

асбест

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин после скандала с волонтерами снял свою кандидатуру с выборов, а его отец отказался от поста замглавы городского отделения "Единой России", сообщил РИА Новости представитель свердловского реготделения партии Максим Бестфатер.Ранее волонтер Асбестовского автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором 21-летний Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их "грязью", а себя "человеком". Машины волонтеров юный самовыдвиженец назвал "ведрами" и приказал им уехать.На скандал обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, отметивший, что молодой человек "заслуживает только подзатыльников", а в парламенте ему "делать нечего".Согласно информации "ГАС Выборы", 21-летний Егор Александрин был зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.Местом его работы указан крупный производитель щебня, компания "Уральский хризотил", должность — менеджер по продажам департамента нерудных строительных материалов.

https://ria.ru/20210831/moiseev-1748053299.html

асбест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, асбест