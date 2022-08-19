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В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью - РИА Новости, 19.08.2022
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В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью
В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью - РИА Новости, 19.08.2022
В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин, который также является самовыдвиженцем на... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T23:13
2022-08-19T23:16
политика
асбест
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин, который также является самовыдвиженцем на грядущих выборах в думу, заслуживает подзатыльников и не может быть народным избранником после того, как назвал "грязью" местных волонтеров.Ранее волонтер местного автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их "грязью", а себя человеком. Также он назвал машины оппонентов "ведрами" и приказал им уехать."Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет "грязью". Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников", - написал Куйвашев в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что кандидат в депутаты должен защищать интересы людей, а не хамить им. Губернатор также призвал Александрина записать видеообращение с извинениями перед девушками."Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца – действующего депутата думы Дмитрия Александрина", – заключил Куйвашев.Согласно информации ГАС Выборы, 21-летний Егор Александрин зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва. Юноша работает менеджером по продажам департамент нерудных строительных материалов АО "Уральский хризотил".
https://ria.ru/20200911/posobiya-1577118301.html
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политика, асбест, свердловская область
Политика, Асбест, Свердловская область
23:13 19.08.2022 (обновлено: 23:16 19.08.2022)
 
В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью

Губернатор Куйвашев: сын депутата, назвавший волонтеров грязью, заслуживает подзатыльников

CC BY-SA 4.0 / Митрохина Марина / Окружной дом офицеровВид на Екатеринбург и Окружной Дом офицеров
Вид на Екатеринбург и Окружной Дом офицеров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Митрохина Марина / Окружной дом офицеров
Вид на Екатеринбург и Окружной Дом офицеров. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин, который также является самовыдвиженцем на грядущих выборах в думу, заслуживает подзатыльников и не может быть народным избранником после того, как назвал "грязью" местных волонтеров.
Ранее волонтер местного автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их "грязью", а себя человеком. Также он назвал машины оппонентов "ведрами" и приказал им уехать.
"Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет "грязью". Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников", - написал Куйвашев в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что кандидат в депутаты должен защищать интересы людей, а не хамить им. Губернатор также призвал Александрина записать видеообращение с извинениями перед девушками.
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"Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца – действующего депутата думы Дмитрия Александрина", – заключил Куйвашев.
Согласно информации ГАС Выборы, 21-летний Егор Александрин зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва. Юноша работает менеджером по продажам департамент нерудных строительных материалов АО "Уральский хризотил".
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