https://ria.ru/20220819/syn-1810894287.html

В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью

В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью - РИА Новости, 19.08.2022

В Свердловской области сын депутата назвал волонтеров грязью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин, который также является самовыдвиженцем на... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T23:13

2022-08-19T23:13

2022-08-19T23:16

политика

асбест

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин, который также является самовыдвиженцем на грядущих выборах в думу, заслуживает подзатыльников и не может быть народным избранником после того, как назвал "грязью" местных волонтеров.Ранее волонтер местного автоклуба опубликовала в соцсетях видео, на котором Александрин начал хамить ей и другим ее коллегам, называя их "грязью", а себя человеком. Также он назвал машины оппонентов "ведрами" и приказал им уехать."Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет "грязью". Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников", - написал Куйвашев в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что кандидат в депутаты должен защищать интересы людей, а не хамить им. Губернатор также призвал Александрина записать видеообращение с извинениями перед девушками."Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца – действующего депутата думы Дмитрия Александрина", – заключил Куйвашев.Согласно информации ГАС Выборы, 21-летний Егор Александрин зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы депутатов думы Асбестовского городского округа восьмого созыва. Юноша работает менеджером по продажам департамент нерудных строительных материалов АО "Уральский хризотил".

https://ria.ru/20200911/posobiya-1577118301.html

https://ria.ru/20210831/moiseev-1748053299.html

асбест

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, асбест, свердловская область