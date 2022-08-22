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Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/isakov-1811261692.html
Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери
Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери - РИА Новости, 22.08.2022
Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери
Сенатор Эдуард Исаков сообщил, что у него конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине, но он не заявлял, что отрекался от нее. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:59
2022-08-22T12:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
эдуард исаков
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Сенатор Эдуард Исаков сообщил, что у него конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине, но он не заявлял, что отрекался от нее.Ранее Исаков рассказал, что принял решение прекратить общение с Дианой. Политик сообщил, что в СМИ, признанных иноагентами, вышло интервью с его старшей дочерью от первого брака. Она высказывает свою позицию против проведения спецоперации, против политики России. По словам парламентария, она покинула Россию, возможно, получив денежные средства от данных СМИ.По его словам, в СМИ печатают громкие заголовки, что "я отрекся от дочери". "Такие слова я не произносил", - отметил парламентарий. Исаков рассказал, что у него с дочерью конфликт, серьезные разногласия. "Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране. Ее взгляды на политику основаны на поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ. Она рассказывает в интервью про свой проект по демократизации населения. Вероятно, это и было целью интервью - привлечь подписчиков в свой Телеграм-канал", - полагает он.Исаков отметил: "Не нужно делать из моей дочери жертву". Она не просто выступила против специальной военной операции, "она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти", - написал политик."Моя дочь подвержена чужому влиянию. Как оказалось, она организовала свою собственную акцию, призывающую к свержению власти, печатала противоправные листовки в моем доме. А когда ее задержали, она, испугавшись, сказала, что дочь сенатора, ее не имеют права трогать, "папа придет и разберется". Ей не 15 лет, она уже давно не подросток, ей - 25 лет, это взрослый человек", - подчеркнул законодатель.Он сообщил, что после задержания Дианы между ними был долгий разговор, "она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике". "Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя", - пояснил Исаков.Политик выразил надежду, что его дочь одумается, раскается и вернется на Родину.
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общество, россия, эдуард исаков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Эдуард Исаков, Совет Федерации РФ
12:59 22.08.2022
 
Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери

Сенатор Исаков: у нас с дочерью Дианой конфликт, но я от нее не отрекался

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРоссийский сенатор Эдуард Исаков
Российский сенатор Эдуард Исаков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Российский сенатор Эдуард Исаков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Сенатор Эдуард Исаков сообщил, что у него конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине, но он не заявлял, что отрекался от нее.
Ранее Исаков рассказал, что принял решение прекратить общение с Дианой. Политик сообщил, что в СМИ, признанных иноагентами, вышло интервью с его старшей дочерью от первого брака. Она высказывает свою позицию против проведения спецоперации, против политики России. По словам парламентария, она покинула Россию, возможно, получив денежные средства от данных СМИ.
"Не думал, что окажусь в центре бытового скандала. К сожалению, моя дочь решила все за меня, вынесла наш с ней конфликт на всеобщее обсуждение. Приходится реагировать", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, в СМИ печатают громкие заголовки, что "я отрекся от дочери". "Такие слова я не произносил", - отметил парламентарий. Исаков рассказал, что у него с дочерью конфликт, серьезные разногласия. "Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране. Ее взгляды на политику основаны на поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ. Она рассказывает в интервью про свой проект по демократизации населения. Вероятно, это и было целью интервью - привлечь подписчиков в свой Телеграм-канал", - полагает он.
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Исаков отметил: "Не нужно делать из моей дочери жертву". Она не просто выступила против специальной военной операции, "она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти", - написал политик.
"Моя дочь подвержена чужому влиянию. Как оказалось, она организовала свою собственную акцию, призывающую к свержению власти, печатала противоправные листовки в моем доме. А когда ее задержали, она, испугавшись, сказала, что дочь сенатора, ее не имеют права трогать, "папа придет и разберется". Ей не 15 лет, она уже давно не подросток, ей - 25 лет, это взрослый человек", - подчеркнул законодатель.
Он сообщил, что после задержания Дианы между ними был долгий разговор, "она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике". "Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя", - пояснил Исаков.
Политик выразил надежду, что его дочь одумается, раскается и вернется на Родину.
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