https://ria.ru/20220822/isakov-1811261692.html

Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери

Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери - РИА Новости, 22.08.2022

Сенатор Исаков прокомментировал сообщения о том, что он отрекся от дочери

Сенатор Эдуард Исаков сообщил, что у него конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине, но он не заявлял, что отрекался от нее. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:59

2022-08-22T12:59

2022-08-22T12:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

эдуард исаков

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Сенатор Эдуард Исаков сообщил, что у него конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине, но он не заявлял, что отрекался от нее.Ранее Исаков рассказал, что принял решение прекратить общение с Дианой. Политик сообщил, что в СМИ, признанных иноагентами, вышло интервью с его старшей дочерью от первого брака. Она высказывает свою позицию против проведения спецоперации, против политики России. По словам парламентария, она покинула Россию, возможно, получив денежные средства от данных СМИ.По его словам, в СМИ печатают громкие заголовки, что "я отрекся от дочери". "Такие слова я не произносил", - отметил парламентарий. Исаков рассказал, что у него с дочерью конфликт, серьезные разногласия. "Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране. Ее взгляды на политику основаны на поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ. Она рассказывает в интервью про свой проект по демократизации населения. Вероятно, это и было целью интервью - привлечь подписчиков в свой Телеграм-канал", - полагает он.Исаков отметил: "Не нужно делать из моей дочери жертву". Она не просто выступила против специальной военной операции, "она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти", - написал политик."Моя дочь подвержена чужому влиянию. Как оказалось, она организовала свою собственную акцию, призывающую к свержению власти, печатала противоправные листовки в моем доме. А когда ее задержали, она, испугавшись, сказала, что дочь сенатора, ее не имеют права трогать, "папа придет и разберется". Ей не 15 лет, она уже давно не подросток, ей - 25 лет, это взрослый человек", - подчеркнул законодатель.Он сообщил, что после задержания Дианы между ними был долгий разговор, "она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике". "Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя", - пояснил Исаков.Политик выразил надежду, что его дочь одумается, раскается и вернется на Родину.

https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html

https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, эдуард исаков, совет федерации рф