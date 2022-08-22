https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры - РИА Новости, 22.08.2022

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры

Минпромторг России предлагает провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года, следует из проекта РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:18

2022-08-22T15:18

2022-08-22T15:27

экономика

россия

камчатский край

госдума рф

совет федерации рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года, следует из проекта постановления правительства."Провести с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и лососевых", - говорится в тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что участники будут сами определять какое количество производственных линий и видов продукции включать в эксперимент. ЦРПТ также рассчитывает на широкое участие отрасли в данном проекте."В ходе пилотного проекта сами предприятия могут освоить особенности работы системы маркировки, участвовать в формировании правил маркировки с учетом особенностей процессов отрасли, а также определить перечень необходимого оборудования, которое будет применяться на производствах", - добавляется в сообщении. Кроме того, в ЦРПТ напомнили, что во время пилотного проекта компании не понесут никаких расходов, так как оборудование и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе.В июле пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что цифровая маркировка икры может быть введена в России до конца 2022 года. В правительстве региона уточнили, что цель эксперимента - гарантировать потребителю качество продукции. При этом, согласно докладу Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ, экономический эффект для бизнеса от введения маркировки составит 8,2 миллиарда рублей в год за счет сокращения доли незаконного оборота и замещения нелегальной продукции товарами добросовестных производителей.До этого компания "Меридиан" и рыботоварная фирма "Диана", входящая в группу компаний "Русский икорный дом", выразили готовность стать первыми участниками пилотного проекта по цифровой маркировке икры. Ранее старт эксперимента в текущем году уже одобрили в Госдуме и Совете Федерации, инициативу также поддержало Росрыболовство.

https://ria.ru/20220810/markirovka-1808753436.html

https://ria.ru/20220714/ikra-1802416612.html

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экономика, россия, камчатский край, госдума рф, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)