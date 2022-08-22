https://ria.ru/20220822/flag-1811330080.html

В центре Буэнос-Айреса развернули российский флаг

В центре Буэнос-Айреса развернули российский флаг - РИА Новости, 22.08.2022

В центре Буэнос-Айреса развернули российский флаг

Аргентинцы и россияне развернули флаг РФ в центре столицы Аргентины. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:31

2022-08-22T15:31

2022-08-22T15:48

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день государственного флага россии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Аргентинцы и россияне развернули флаг РФ в центре столицы Аргентины.Участники акции собрались в районе Реколета - одном из самых популярных как у туристов, так и у местных жителей."Сегодня в условиях сложной международной обстановки как никогда важно сплочение нашей диаспоры. И мы очень рады, что День российского флага стал поводом для объединения наших соотечественников и проведения этого замечательного мероприятия, организованного в одном из самых эмблематичных мест аргентинской столицы", - сказала РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова .Акция была организована активистами молодёжного координационного совета соотечественников при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе и КСОРС Аргентины.День Государственного флага России отмечается 22 августа. Он был утвержден в честь 22 августа 1991 года, когда в России после провала августовского путча был восстановлен исторический триколор.

https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день государственного флага россии