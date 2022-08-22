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В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри

В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри - РИА Новости, 22.08.2022

В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри

Государственные флаги России подняли на исторической Константиновской батарее у входа в Севастопольскую бухту и на вершине плато Ай-Петри РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:06

2022-08-22T15:06

2022-08-22T15:06

михаил развожаев

россия

ай-петри

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Государственные флаги России подняли на исторической Константиновской батарее у входа в Севастопольскую бухту и на вершине плато Ай-ПетриДень флага Российской Федерации отмечается 22 августа."Сегодня утром на Константиновской батарее прошла торжественная церемония по случаю Дня государственного флага Российской Федерации. По традиции здесь возводится триколор, который виден с любой точки Севастопольской бухты", - написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Флаг России подняли на геодезическом знаке на самой высокой точке плато Ай-Петри крымские спасатели отряда "Крымспас", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. Традиционно на самых знаковых вершинах Крыма поднимаются красные знамена на День Победы.

россия

ай-петри

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михаил развожаев, россия, ай-петри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)