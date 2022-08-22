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В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри - РИА Новости, 22.08.2022
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В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри
В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри - РИА Новости, 22.08.2022
В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри
Государственные флаги России подняли на исторической Константиновской батарее у входа в Севастопольскую бухту и на вершине плато Ай-Петри РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:06
2022-08-22T15:06
михаил развожаев
россия
ай-петри
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Государственные флаги России подняли на исторической Константиновской батарее у входа в Севастопольскую бухту и на вершине плато Ай-ПетриДень флага Российской Федерации отмечается 22 августа."Сегодня утром на Константиновской батарее прошла торжественная церемония по случаю Дня государственного флага Российской Федерации. По традиции здесь возводится триколор, который виден с любой точки Севастопольской бухты", - написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Флаг России подняли на геодезическом знаке на самой высокой точке плато Ай-Петри крымские спасатели отряда "Крымспас", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. Традиционно на самых знаковых вершинах Крыма поднимаются красные знамена на День Победы.
россия
ай-петри
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михаил развожаев, россия, ай-петри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Михаил Развожаев, Россия, Ай-Петри, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:06 22.08.2022
 
В Крыму флаги России подняли на Константиновской батарее и на Ай-Петри

Флаги России подняли на Константиновской батарее в Севастополе и на Ай-Петри в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди с флагами России
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди с флагами России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Государственные флаги России подняли на исторической Константиновской батарее у входа в Севастопольскую бухту и на вершине плато Ай-Петри
День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
"Сегодня утром на Константиновской батарее прошла торжественная церемония по случаю Дня государственного флага Российской Федерации. По традиции здесь возводится триколор, который виден с любой точки Севастопольской бухты", - написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Флаг России подняли на геодезическом знаке на самой высокой точке плато Ай-Петри крымские спасатели отряда "Крымспас", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. Традиционно на самых знаковых вершинах Крыма поднимаются красные знамена на День Победы.
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

Участники флешмоба, посвященного празднованию Дня Государственного флага России, на Поклонной горе в Москве
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

Спасатели МЧС ДНР поднимают флаг РФ над центром Донецка
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

Участники клуба зимнего плавания Енисейские моржи во время заплыва в холодной воде в честь Дня государственного флага РФ в Красноярске
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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Михаил РазвожаевРоссияАй-ПетриМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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