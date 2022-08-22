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Российский триколор подняли на Поклонной горе в День флага

Российский триколор подняли на Поклонной горе в День флага - РИА Новости, 22.08.2022

Российский триколор подняли на Поклонной горе в День флага

Российский триколор подняли на Поклонной горе в Москве в День государственного флага России, сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:12

2022-08-22T08:12

2022-08-22T08:13

общество

москва

день государственного флага россии

россия

алексей шапошников

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский триколор подняли на Поклонной горе в Москве в День государственного флага России, сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага России."Сегодня по традиции курсанты, кадеты поднимали российский флаг сегодня, в День российского флага. Это наша история, это наши символы. Символы, которыми гордятся наши родители, которыми гордились наши предки, которыми будут гордиться наши дети. В этом году каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия российского флага и исполнения российского гимна", - сказал Шапошников.Он поздравил россиян, в частности москвичей, с Днём российского флага."У нас в Москве проходит много мероприятий. Здесь, на Поклонной горе, начнётся один из мощнейших и масштабных флешмобов - будет развёрнут флаг, который собран из 90 кусочков, привезённых из различных регионов нашей Великой Родины. Мы сможем увидеть частичку нашей страны на большом триколоре", - добавил спикер столичного парламента.

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Ольга Фомченкова

общество, москва, день государственного флага россии, россия, алексей шапошников