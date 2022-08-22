https://ria.ru/20220822/estoniya-1811368430.html

Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк

Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк - РИА Новости, 22.08.2022

Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк

Департамент полиции и погранохраны Эстонии не получал запроса от РФ по поводу пересечения границы украинкой Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:18

2022-08-22T17:18

2022-08-22T17:42

в мире

эстония

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

одинцовский район

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии не получал запроса от РФ по поводу пересечения границы украинкой Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной."Департамент может передавать информацию о людях, перемещающихся через границу, лишь в предусмотренных законом случаях. Ситуация, в которой российские спецслужбы обвиняют кого-то в СМИ, к этим случаям не относится" - сказала пресс-секретарь департамента Рагне Кейск изданию Postimees."Также по этому вопросу в департаменте не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей", - добавила она.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в понедельник в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html

https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html

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одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, одинцовский район