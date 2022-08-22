https://ria.ru/20220822/estoniya-1811368430.html
Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк
Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк - РИА Новости, 22.08.2022
Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк
Департамент полиции и погранохраны Эстонии не получал запроса от РФ по поводу пересечения границы украинкой Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:18
2022-08-22T17:18
2022-08-22T17:42
в мире
эстония
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
одинцовский район
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии не получал запроса от РФ по поводу пересечения границы украинкой Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной."Департамент может передавать информацию о людях, перемещающихся через границу, лишь в предусмотренных законом случаях. Ситуация, в которой российские спецслужбы обвиняют кого-то в СМИ, к этим случаям не относится" - сказала пресс-секретарь департамента Рагне Кейск изданию Postimees."Также по этому вопросу в департаменте не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей", - добавила она.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в понедельник в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, одинцовский район
В мире, Эстония, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Одинцовский район
17:18 22.08.2022 (обновлено: 17:42 22.08.2022)
Эстония отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк
Погранохрана Эстонии отказалась предоставить данные о пересечении границы украинкой Вовк