https://ria.ru/20220822/es-1811289682.html

Боррель рассказал о тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск

Боррель рассказал о тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск - РИА Новости, 22.08.2022

Боррель рассказал о тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск

Европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза, заявил глава... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:58

2022-08-22T13:58

2022-08-22T16:04

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БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Это будет не на Украине, а на территории соседней страны", — уточнил он на пресс-конференции по итогам международной конференции в испанском городе Сантандер. Выступление Борреля транслировалось европейской внешнеполитической службой в Twitter.Боррель напомнил, что отдельные европейские страны уже занимаются обучением военнослужащих ВСУ, — в частности, для эксплуатации поставляемой украинским вооруженным силам техники. "Украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка", — пояснил Боррель.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля этого года заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания будут уточняться. Соответствующее решение приняли главы минобороны стран Евросоюза на заседании в январе.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

https://ria.ru/20220822/vizy-1811229153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, сантандер, европа