https://ria.ru/20220822/depp-1811330672.html
Джонни Депп станет символом MTV VMA
Джонни Депп станет символом MTV VMA - РИА Новости, 22.08.2022
Джонни Депп станет символом MTV VMA
Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз). РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:43
2022-08-22T15:43
2022-08-22T15:58
шоубиз
джонни депп
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784454333_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_a56e36482d384742133a57afd871bbbc.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз). Однако, как отмечает издание TMZ, актер появится в эфире и вне этого образа. Но детали участия Деппа не уточняются. В 2022-м Джонни нет ни в одной из номинаций, хотя в предыдущие годы он пять раз становился обладателем Лунного человека, в том числе как "Лучший актер". Премия состоится 28 августа. Ее ведущими станут LL Cool J, Ники Минаж и Джек Харлоу. Ранее стало известно, что Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18".
https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784454333_171:181:2660:2048_1920x0_80_0_0_d9d9ce8107ad07aea6588db30fa2b5d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джонни депп, новости культуры
Шоубиз, Джонни Депп, Новости культуры
15:43 22.08.2022 (обновлено: 15:58 22.08.2022)
Джонни Депп станет символом MTV VMA
Джонни Депп появится на премии MTV VMA в образе Лунного человека
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз).
Однако, как отмечает издание TMZ
, актер появится в эфире и вне этого образа. Но детали участия Деппа не уточняются.
В 2022-м Джонни нет ни в одной из номинаций, хотя в предыдущие годы он пять раз становился обладателем Лунного человека, в том числе как "Лучший актер".
Премия состоится 28 августа. Ее ведущими станут LL Cool J, Ники Минаж и Джек Харлоу.
Ранее стало известно, что Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили
в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18".