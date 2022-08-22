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Джонни Депп станет символом MTV VMA - РИА Новости, 22.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220822/depp-1811330672.html
Джонни Депп станет символом MTV VMA
Джонни Депп станет символом MTV VMA - РИА Новости, 22.08.2022
Джонни Депп станет символом MTV VMA
Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз). РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:43
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шоубиз
джонни депп
новости культуры
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз). Однако, как отмечает издание TMZ, актер появится в эфире и вне этого образа. Но детали участия Деппа не уточняются. В 2022-м Джонни нет ни в одной из номинаций, хотя в предыдущие годы он пять раз становился обладателем Лунного человека, в том числе как "Лучший актер". Премия состоится 28 августа. Ее ведущими станут LL Cool J, Ники Минаж и Джек Харлоу. Ранее стало известно, что Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18".
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джонни депп, новости культуры
Шоубиз, Джонни Депп, Новости культуры
15:43 22.08.2022 (обновлено: 15:58 22.08.2022)
 
Джонни Депп станет символом MTV VMA

Джонни Депп появится на премии MTV VMA в образе Лунного человека

© AP Photo / Jim Watson/Pool Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Jim Watson/Pool
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз).
© AP Photo / Evan AgostiniСтатуэтка "Лунный гость" премии MTV VMA
Статуэтка Лунный гость премии MTV VMA - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Статуэтка "Лунный гость" премии MTV VMA
Однако, как отмечает издание TMZ, актер появится в эфире и вне этого образа. Но детали участия Деппа не уточняются.
В 2022-м Джонни нет ни в одной из номинаций, хотя в предыдущие годы он пять раз становился обладателем Лунного человека, в том числе как "Лучший актер".
Премия состоится 28 августа. Ее ведущими станут LL Cool J, Ники Минаж и Джек Харлоу.
Ранее стало известно, что Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18".
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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