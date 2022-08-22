https://ria.ru/20220822/depp-1811330672.html

Джонни Депп станет символом MTV VMA

Джонни Депп станет символом MTV VMA - РИА Новости, 22.08.2022

Джонни Депп станет символом MTV VMA

Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз). РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:43

2022-08-22T15:43

2022-08-22T15:58

шоубиз

джонни депп

новости культуры

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джонни Депп выйдет на сцену церемонии вручения MTV VMA (Video Music Awards). Он будет символом премии – Лунным человеком (так оформлена статуэтка-приз). Однако, как отмечает издание TMZ, актер появится в эфире и вне этого образа. Но детали участия Деппа не уточняются. В 2022-м Джонни нет ни в одной из номинаций, хотя в предыдущие годы он пять раз становился обладателем Лунного человека, в том числе как "Лучший актер". Премия состоится 28 августа. Ее ведущими станут LL Cool J, Ники Минаж и Джек Харлоу. Ранее стало известно, что Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18".

https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

джонни депп, новости культуры