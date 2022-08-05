https://ria.ru/20220805/depp-1807430285.html
Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного
Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного - РИА Новости, 05.08.2022
Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного
Американского актера Джонни Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:35
2022-08-05T11:35
2022-08-05T11:34
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американского актера Джонни Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18", сообщает журнал Rolling Stone.Речь идет о тексте Слима Уилсона, отбывавшего тюремный срок за убийство и вооруженное ограбление в середине ХХ века. В 1974 году товарищ Уилсона фольклорист Брюс Джексон опубликовал его стих в своей книге.Теперь Джексон утверждает, что знаменитости использовали этот текст для своей песни. По словам фольклориста, он смог найти в песне лишь две строчки, написанные лично Беком и Деппом.Как отметил фольклорист, строка, которая дает название песне, также якобы была взята из стиха Уилсона.В июне завершился суд между Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд. Теперь актриса должна выплатить Джонни более 10 миллионов долларов, ради чего ей пришлось продать собственный дом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры
Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного
Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже текста у заключенного для совместной песни
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американского актера Джонни Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18", сообщает журнал Rolling Stone.
Речь идет о тексте Слима Уилсона, отбывавшего тюремный срок за убийство и вооруженное ограбление в середине ХХ века. В 1974 году товарищ Уилсона фольклорист Брюс Джексон опубликовал его стих в своей книге.
Теперь Джексон утверждает, что знаменитости использовали этот текст для своей песни. По словам фольклориста, он смог найти в песне лишь две строчки, написанные лично Беком и Деппом.
"Все остальное взято из произведения Слима, опубликованного в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то что-то скопировал и представил под своим именем", – рассказал Джексон журналу.
Как отметил фольклорист, строка, которая дает название песне, также якобы была взята из стиха Уилсона.
В июне завершился суд между Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд. Теперь актриса должна выплатить Джонни более 10 миллионов долларов, ради чего ей пришлось продать
собственный дом.