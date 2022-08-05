https://ria.ru/20220805/depp-1807430285.html

Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного

Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного - РИА Новости, 05.08.2022

Джонни Деппа обвинили в краже текста у заключенного

Американского актера Джонни Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:35

2022-08-05T11:35

2022-08-05T11:34

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американского актера Джонни Деппа и британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов из стиха заключенного и использовании их в одной из песен своего совместного альбома "18", сообщает журнал Rolling Stone.Речь идет о тексте Слима Уилсона, отбывавшего тюремный срок за убийство и вооруженное ограбление в середине ХХ века. В 1974 году товарищ Уилсона фольклорист Брюс Джексон опубликовал его стих в своей книге.Теперь Джексон утверждает, что знаменитости использовали этот текст для своей песни. По словам фольклориста, он смог найти в песне лишь две строчки, написанные лично Беком и Деппом.Как отметил фольклорист, строка, которая дает название песне, также якобы была взята из стиха Уилсона.В июне завершился суд между Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд. Теперь актриса должна выплатить Джонни более 10 миллионов долларов, ради чего ей пришлось продать собственный дом.

https://ria.ru/20220804/kulidzh-1807251278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры