https://ria.ru/20220822/bomby-1811436366.html

В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов

В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 22.08.2022

В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов

Отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:43

2022-08-22T21:43

2022-08-22T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799483479_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_42bac17843b930bb863bd332d17765a0.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 19 420,56 гектара территории, 1112 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 178 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 585 192 взрывоопасных предмета", - заявил генерал.

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика