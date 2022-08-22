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В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/bomby-1811436366.html
В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов
В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 22.08.2022
В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов
Отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:43
2022-08-22T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 19 420,56 гектара территории, 1112 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 178 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 585 192 взрывоопасных предмета", - заявил генерал.
россия
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донбасс, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
21:43 22.08.2022
 
В Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов

Минобороны: в Донбассе и на Украине обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСаперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах
Саперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Саперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик проверили более 19 тысяч гектаров территории, обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 19 420,56 гектара территории, 1112 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 178 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 585 192 взрывоопасных предмета", - заявил генерал.
Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

Один из роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
1 из 10

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
2 из 10

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники на территории аэропорта Мариуполя
3 из 10

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ обучают бойцов Народной милиции ДНР проводить разминирование с использованием роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
4 из 10

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Практические занятия проходят в плотном графике.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
5 из 10

Практические занятия проходят в плотном графике.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

Военная техника с роботом-сапером Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
6 из 10

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
7 из 10

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

Один из роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
8 из 10

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

Выгрузка робота-сапера Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
9 из 10

Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

Военнослужащий на территории аэропорта Мариуполя
10 из 10

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Практические занятия проходят в плотном графике.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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