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Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808519626.html
Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя
Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 10.08.2022
Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя
Мариупольский аэропорт на время превратился в "роботодром": здесь российские специалисты учат саперов из ДНР работать с комплексом разминирования "Уран-6". Как... РИА Новости, 10.08.2022
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специальная военная операция на украине
мариуполь
днр
ситуация в днр и лнр
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Мариупольский аэропорт на время превратился в "роботодром": здесь российские специалисты учат саперов из ДНР работать с комплексом разминирования "Уран-6". Как проходят занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр
12:33 10.08.2022 (обновлено: 13:21 10.08.2022)
 

Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя

Читать ria.ru в
Мариупольский аэропорт на время превратился в "роботодром": здесь российские специалисты учат саперов из ДНР работать с комплексом разминирования "Уран-6". Как проходят занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

Один из роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
1 из 10

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
2 из 10

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости
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Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники на территории аэропорта Мариуполя
3 из 10

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

© РИА Новости / РИА Новости
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Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ обучают бойцов Народной милиции ДНР проводить разминирование с использованием роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
4 из 10

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

© РИА Новости
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Практические занятия проходят в плотном графике.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
5 из 10

Практические занятия проходят в плотном графике.

© РИА Новости
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Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

Военная техника с роботом-сапером Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
6 из 10

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
7 из 10

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

Один из роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
8 из 10

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

© РИА Новости
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Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

Выгрузка робота-сапера Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
9 из 10

Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

Военнослужащий на территории аэропорта Мариуполя
10 из 10

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоМариупольДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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