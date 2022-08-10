https://ria.ru/20220810/mariupol-1808519626.html

Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя

Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 10.08.2022

Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя

Мариупольский аэропорт на время превратился в "роботодром": здесь российские специалисты учат саперов из ДНР работать с комплексом разминирования "Уран-6". Как... РИА Новости, 10.08.2022

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2022-08-10T12:33

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фото

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Мариупольский аэропорт на время превратился в "роботодром": здесь российские специалисты учат саперов из ДНР работать с комплексом разминирования "Уран-6". Как проходят занятия, смотрите в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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