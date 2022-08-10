Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя
Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.
Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.
Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.
Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".
Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".
Практические занятия проходят в плотном графике.
Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.
Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.
В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.
Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.
Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.
Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.
Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.
Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.
Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.