Британских военных призвали подготовить близких к возможной войне с Россией
Уоррент-офицер Карни призвал британских военных подготовиться к возможной войне с Россией
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Британские военнослужащие должны предупредить свои семьи, что их могут направить на войну с Россией, об этом, как пишет Daily Mail, заявил в официальном журнале британской армии Soldier уоррент-офицер Пол Карни.
"Я прошу, чтобы вы (военнослужащие – Прим. ред.) обсудили с ними (родственниками – Прим. ред.) возможное развертывание прямо сейчас", - приводит издание слова военного.
Карни также призвал военнослужащих найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.
Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее отвечая на вопрос о возможности подготовки к "войне" с Россией, заявил, что не думает, что "до этого дойдет". Джонсон утверждает, что страны НАТО помогают Украине только, чтобы она могла обороняться.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.