Выборы президента Турции могут пройти досрочно, пишут СМИ
Welt am Sonntag: Эрдоган может перенести президентские выборы в Турции на осень
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести выборы досрочно - уже осенью текущего года, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий (EEAS) и дипломатов ЕС.
Следующие президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на середину июня 2023 года.
"Есть несколько признаков того, что президент Эрдоган, скорее всего, перенесет выборы на этот год, возможно, на осень. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе", - пишет издание, ссылаясь на свои источники в EEAS и дипломатов ЕС.
Уточняется, что одной из причин назначения даты досрочных выборов может стать то, что испытывающая трудности экономика Турции может восстановиться в краткосрочной перспективе после получения доходов от туризма этим летом, а это может улучшить настроение среди населения.
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Издание приводит данные Статистического управления Турции, согласно которым с апреля по июнь было заработано 8,7 миллиарда долларов - это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем, отмечает газета, высокие цены на энергоносители из-за неблагоприятного обменного курса могут оказать негативное влияние на потребителей и, следовательно, избирателей, особенно в зимние месяцы.
По мнению дипломатических источников издания, международная деятельность Эрдогана в качестве посредника между Западом и Россией, его угрозы вторгнуться на север Сирии и возобновление отправки судна для бурения газовых скважин в восточное Средиземноморье также могут являться демонстрацией силы и желанием улучшить свое положение перед президентскими выборами.
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