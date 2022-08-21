https://ria.ru/20220821/vybory-1811093982.html

Выборы президента Турции могут пройти досрочно, пишут СМИ

Выборы президента Турции могут пройти досрочно, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2022

Выборы президента Турции могут пройти досрочно, пишут СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган может провести выборы досрочно - уже осенью текущего года, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:25

2022-08-21T12:25

2022-08-21T12:25

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реджеп тайип эрдоган

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести выборы досрочно - уже осенью текущего года, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий (EEAS) и дипломатов ЕС.Следующие президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на середину июня 2023 года."Есть несколько признаков того, что президент Эрдоган, скорее всего, перенесет выборы на этот год, возможно, на осень. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе", - пишет издание, ссылаясь на свои источники в EEAS и дипломатов ЕС.Уточняется, что одной из причин назначения даты досрочных выборов может стать то, что испытывающая трудности экономика Турции может восстановиться в краткосрочной перспективе после получения доходов от туризма этим летом, а это может улучшить настроение среди населения.Издание приводит данные Статистического управления Турции, согласно которым с апреля по июнь было заработано 8,7 миллиарда долларов - это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Вместе с тем, отмечает газета, высокие цены на энергоносители из-за неблагоприятного обменного курса могут оказать негативное влияние на потребителей и, следовательно, избирателей, особенно в зимние месяцы.По мнению дипломатических источников издания, международная деятельность Эрдогана в качестве посредника между Западом и Россией, его угрозы вторгнуться на север Сирии и возобновление отправки судна для бурения газовых скважин в восточное Средиземноморье также могут являться демонстрацией силы и желанием улучшить свое положение перед президентскими выборами.

https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810697181.html

https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция