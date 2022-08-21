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Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной

Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной - РИА Новости, 22.08.2022

Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной

В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил постоянный... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-21T23:45

2022-08-21T23:45

2022-08-22T00:16

геннадий гатилов

владимир путин

политика

владимир зеленский

россия

украина

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.Гатилов в интервью газете Financial Times отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу. Вместе с тем, по информации газеты, Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.По словам дипломата, слова которого приводит издание, "нет никакой практической платформы для проведения этой встречи".Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным. Готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским выражал и посол Индонезии в России. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 пока нет. Ранее он говорил, что подобная встреча возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геннадий гатилов, владимир путин, политика, владимир зеленский, россия, украина, реджеп тайип эрдоган