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Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной - РИА Новости, 22.08.2022
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Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной
Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной - РИА Новости, 22.08.2022
Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной
В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил постоянный... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T23:45
2022-08-22T00:16
геннадий гатилов
владимир путин
политика
владимир зеленский
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.Гатилов в интервью газете Financial Times отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу. Вместе с тем, по информации газеты, Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.По словам дипломата, слова которого приводит издание, "нет никакой практической платформы для проведения этой встречи".Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным. Готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским выражал и посол Индонезии в России. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 пока нет. Ранее он говорил, что подобная встреча возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы".
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геннадий гатилов, владимир путин, политика, владимир зеленский, россия, украина, реджеп тайип эрдоган
Геннадий Гатилов, Владимир Путин, Политика, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
23:45 21.08.2022 (обновлено: 00:16 22.08.2022)
 
Гатилов считает встречу Путина и Зеленского пока невозможной

Постпред при ООН Гатилов: "практической платформы" для встречи Путина и Зеленского нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов в интервью газете Financial Times отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу. Вместе с тем, по информации газеты, Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.
По словам дипломата, слова которого приводит издание, "нет никакой практической платформы для проведения этой встречи".
Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным. Готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским выражал и посол Индонезии в России. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 пока нет. Ранее он говорил, что подобная встреча возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 21:23
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
 
Геннадий ГатиловВладимир ПутинПолитикаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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