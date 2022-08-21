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Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине - РИА Новости, 21.08.2022
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Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине
Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине - РИА Новости, 21.08.2022
Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки исказить его твиты по Украине как "призыв к... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:43
2022-08-21T23:45
в мире
владимир зеленский
украина
австрия
киев
twitter
ситуация в днр и лнр
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 21 авг — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки исказить его твиты по Украине как "призыв к геноциду".По его словам, такая политика украинских властей объективно ведет к затягиванию нынешней ситуации и дальнейшим страданиям и не демонстрирует должного сострадания, милосердия, заботы о местном населении."В этом была суть моего твита и последовавших за ним комментариев. Я категорически отверг грязные попытки исказить мои слова как призыв к геноциду. Предложил своим собеседникам ознакомиться с содержанием моего аккаунта в Twitter за последние несколько лет, где ни одного негативного слова об украинской нации не найти", — заключил он.Как сообщил РИА Новости Ульянов, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов и после их внимательного рассмотрения пришел к выводу, что никаких нарушений правил соцсети в публикациях по Украине нет.МИД Австрии вызвал Ульянова на беседу после того, как дипломат прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
https://ria.ru/20220809/podryv-1808195744.html
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в мире, владимир зеленский, украина, австрия, киев, twitter, ситуация в днр и лнр, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Австрия, Киев, Twitter, Ситуация в ДНР и ЛНР, Михаил Ульянов (дипломат)
22:43 21.08.2022 (обновлено: 23:45 21.08.2022)
 
Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине

Постпред в Вене Ульянов в МИД Австрии отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 авг — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки исказить его твиты по Украине как "призыв к геноциду".

"Посетил МИД Австрии. По запросу объяснил истинный смысл моего твита о поставках оружия на Украину. Подчеркнул, что он относится исключительно к Киеву и его политике по бесконечному накоплению оружия и полному отказу от дипломатии", — написал Ульянов в Twitter.

По его словам, такая политика украинских властей объективно ведет к затягиванию нынешней ситуации и дальнейшим страданиям и не демонстрирует должного сострадания, милосердия, заботы о местном населении.
"В этом была суть моего твита и последовавших за ним комментариев. Я категорически отверг грязные попытки исказить мои слова как призыв к геноциду. Предложил своим собеседникам ознакомиться с содержанием моего аккаунта в Twitter за последние несколько лет, где ни одного негативного слова об украинской нации не найти", — заключил он.
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Как сообщил РИА Новости Ульянов, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов и после их внимательного рассмотрения пришел к выводу, что никаких нарушений правил соцсети в публикациях по Украине нет.
МИД Австрии вызвал Ульянова на беседу после того, как дипломат прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
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