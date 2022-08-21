https://ria.ru/20220821/ulyanov-1811173854.html

Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине

Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине - РИА Новости, 21.08.2022

Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки исказить его твиты по Украине как "призыв к... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T22:43

2022-08-21T22:43

2022-08-21T23:45

в мире

владимир зеленский

украина

австрия

киев

twitter

ситуация в днр и лнр

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 21 авг — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки исказить его твиты по Украине как "призыв к геноциду".По его словам, такая политика украинских властей объективно ведет к затягиванию нынешней ситуации и дальнейшим страданиям и не демонстрирует должного сострадания, милосердия, заботы о местном населении."В этом была суть моего твита и последовавших за ним комментариев. Я категорически отверг грязные попытки исказить мои слова как призыв к геноциду. Предложил своим собеседникам ознакомиться с содержанием моего аккаунта в Twitter за последние несколько лет, где ни одного негативного слова об украинской нации не найти", — заключил он.Как сообщил РИА Новости Ульянов, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов и после их внимательного рассмотрения пришел к выводу, что никаких нарушений правил соцсети в публикациях по Украине нет.МИД Австрии вызвал Ульянова на беседу после того, как дипломат прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.

https://ria.ru/20220809/podryv-1808195744.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

украина

австрия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, австрия, киев, twitter, ситуация в днр и лнр, михаил ульянов (дипломат)