22:43 21.08.2022 (обновлено: 23:45 21.08.2022)
Постпред в Вене отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине
Постпред в Вене Ульянов в МИД Австрии отверг попытки исказить смысл его твитов по Украине
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 21 авг — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки исказить его твиты по Украине как "призыв к геноциду".
"Посетил МИД Австрии. По запросу объяснил истинный смысл моего твита о поставках оружия на Украину. Подчеркнул, что он относится исключительно к Киеву и его политике по бесконечному накоплению оружия и полному отказу от дипломатии", — написал Ульянов в Twitter.
По его словам, такая политика украинских властей объективно ведет к затягиванию нынешней ситуации и дальнейшим страданиям и не демонстрирует должного сострадания, милосердия, заботы о местном населении.
"В этом была суть моего твита и последовавших за ним комментариев. Я категорически отверг грязные попытки исказить мои слова как призыв к геноциду. Предложил своим собеседникам ознакомиться с содержанием моего аккаунта в Twitter за последние несколько лет, где ни одного негативного слова об украинской нации не найти", — заключил он.
Как сообщил РИА Новости Ульянов, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов и после их внимательного рассмотрения пришел к выводу, что никаких нарушений правил соцсети в публикациях по Украине нет.
МИД Австрии вызвал Ульянова на беседу после того, как дипломат прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
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