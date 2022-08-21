https://ria.ru/20220821/trofei-1811087249.html

Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу

Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022

Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу

Российские специалисты внимательно изучают трофейное западное оружие, переданное Киеву, и уже знают как с ним бороться и чем противодействовать, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:33

2022-08-21T11:33

2022-08-21T11:33

безопасность

сергей шойгу

нато

украина

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Российские специалисты внимательно изучают трофейное западное оружие, переданное Киеву, и уже знают как с ним бороться и чем противодействовать, сообщил в воскресенье в интервью программе ВГТРК "Вести недели" министр обороны России Сергей Шойгу."Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идёт, и она идёт, в общем, достаточно успешно", - заявил министр.Он выделил широко разрекламированные Западом транспортируемую гаубицу М-777, иностранные реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы NLAW, JAVELIN, ПЗРК "Cтингеры", ряд стрелкового вооружения и другое. В частности, гаубицы М-777 показали себя тяжелоремонтируемыми. По словам Шойгу, это же справедливо и в отношении противотанкового комплекса JAVELIN."Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего Корнета. Коли уж на то пошло, я не могу упустить возможность дать рекламу нашему оружию. Это касается и ПЗРК, это касается и противотанковых наших систем", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220807/oruzhie-1807820703.html

https://ria.ru/20220819/trofei-1810679708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, нато, украина, россия