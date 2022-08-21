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Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022
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Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу
Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022
Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу
Российские специалисты внимательно изучают трофейное западное оружие, переданное Киеву, и уже знают как с ним бороться и чем противодействовать, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:33
2022-08-21T11:33
безопасность
сергей шойгу
нато
украина
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Российские специалисты внимательно изучают трофейное западное оружие, переданное Киеву, и уже знают как с ним бороться и чем противодействовать, сообщил в воскресенье в интервью программе ВГТРК "Вести недели" министр обороны России Сергей Шойгу."Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идёт, и она идёт, в общем, достаточно успешно", - заявил министр.Он выделил широко разрекламированные Западом транспортируемую гаубицу М-777, иностранные реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы NLAW, JAVELIN, ПЗРК "Cтингеры", ряд стрелкового вооружения и другое. В частности, гаубицы М-777 показали себя тяжелоремонтируемыми. По словам Шойгу, это же справедливо и в отношении противотанкового комплекса JAVELIN."Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего Корнета. Коли уж на то пошло, я не могу упустить возможность дать рекламу нашему оружию. Это касается и ПЗРК, это касается и противотанковых наших систем", - добавил Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, нато, украина, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, НАТО, Украина, Россия
11:33 21.08.2022
 
Специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: российские специалисты узнали, как противодействовать оружию НАТО

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Российские специалисты внимательно изучают трофейное западное оружие, переданное Киеву, и уже знают как с ним бороться и чем противодействовать, сообщил в воскресенье в интервью программе ВГТРК "Вести недели" министр обороны России Сергей Шойгу.
"Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идёт, и она идёт, в общем, достаточно успешно", - заявил министр.
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Он выделил широко разрекламированные Западом транспортируемую гаубицу М-777, иностранные реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы NLAW, JAVELIN, ПЗРК "Cтингеры", ряд стрелкового вооружения и другое. В частности, гаубицы М-777 показали себя тяжелоремонтируемыми. По словам Шойгу, это же справедливо и в отношении противотанкового комплекса JAVELIN.
"Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего Корнета. Коли уж на то пошло, я не могу упустить возможность дать рекламу нашему оружию. Это касается и ПЗРК, это касается и противотанковых наших систем", - добавил Шойгу.
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