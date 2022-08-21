https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811172753.html
Спецоперация, 21 августа: уничтожен склад HIMARS, освобожден поселок Пески
Спецоперация, 21 августа: уничтожен склад HIMARS, освобожден поселок Пески - РИА Новости, 21.08.2022
Спецоперация, 21 августа: уничтожен склад HIMARS, освобожден поселок Пески
ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с боеприпасами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:06
2022-08-21T23:06
2022-08-21T23:06
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
рамзан кадыров
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сцкк
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с боеприпасами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ, освобожден поселок Пески под Донецком.Ход спецоперацииВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поля Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным венного ведомства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников в ДНР, ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях.Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной дислокации боевиков запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и две американские гаубицы М-777, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска применяют новейшее вооружение - самолет Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, 267 самолетов, 148 вертолетов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об освобождении населенного пункта Пески под Донецком, его заняли союзные войска. Таким образом, отметил Кадыров, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку ещё на несколько километров.* Запрещенная в России экстремистская организацияОсвобождение территорииОбщественные организации Херсона подняли флаг РФ размером 4х6 метров на Херсонской телевышке - самой высокой точке города, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятое сегодня полотнище - самый большой триколор на освобожденных территориях. День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.Обстрелы ДНР и ЛНРПродолжаются обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила в воскресенье Народная милиция республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр" в Одесской области
Главное из нового брифинга Минобороны России: ВС РФ ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов в Одесской области, где были ракеты к американским РСЗО HIMARS. В Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли более 100 человек и 7 единиц бронетехники в результате ударов ВС РФ. Российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
2022-08-21T23:06
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Разминирование села Широкино под Мариуполем
Саперы российского Международного противоминного центра ведут разминирование в Широкино под Мариуполем.
2022-08-21T23:06
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сергей шойгу, рамзан кадыров, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, СЦКК, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с боеприпасами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ, освобожден поселок Пески под Донецком.
ВМФ России ракетами "Калибр"
уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поля Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.
По данным венного ведомства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников в ДНР, ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях.
Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной дислокации боевиков запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и две американские гаубицы М-777, сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска применяют новейшее вооружение - самолет Су-57
и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу
.
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, 267 самолетов, 148 вертолетов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
сообщил в своем Telegram-канале об освобождении населенного пункта Пески под Донецком, его заняли союзные войска. Таким образом, отметил Кадыров, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку ещё на несколько километров.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Общественные организации Херсона подняли флаг РФ размером 4х6 метров на Херсонской телевышке - самой высокой точке города, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция приурочена ко Дню флага России
. Поднятое сегодня полотнище - самый большой триколор на освобожденных территориях. День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
Продолжаются обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
).
Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила в воскресенье Народная милиция республики.