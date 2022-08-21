https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1811172753.html

Спецоперация, 21 августа: уничтожен склад HIMARS, освобожден поселок Пески

Спецоперация, 21 августа: уничтожен склад HIMARS, освобожден поселок Пески - РИА Новости, 21.08.2022

Спецоперация, 21 августа: уничтожен склад HIMARS, освобожден поселок Пески

ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с боеприпасами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:06

2022-08-21T23:06

2022-08-21T23:06

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

рамзан кадыров

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сцкк

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ce02ba32060f7e458b4ebe43f9a28eb9.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с боеприпасами к американским системам залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ, освобожден поселок Пески под Донецком.Ход спецоперацииВМФ России ракетами "Калибр" уничтожил в Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поля Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.Российские военные уничтожили в ДНР более 30 человек из 2-го батальона 66-й механизированной бригады украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным венного ведомства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников в ДНР, ВС России уничтожили более 100 военных Украины в Николаевской и Херсонской областях.Российские военные уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов, два склада горючего и артиллерийскую батарею украинских войск, а также пункт временной дислокации боевиков запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и две американские гаубицы М-777, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска применяют новейшее вооружение - самолет Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 1785 беспилотных летательных аппаратов противника, 267 самолетов, 148 вертолетов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об освобождении населенного пункта Пески под Донецком, его заняли союзные войска. Таким образом, отметил Кадыров, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку ещё на несколько километров.* Запрещенная в России экстремистская организацияОсвобождение территорииОбщественные организации Херсона подняли флаг РФ размером 4х6 метров на Херсонской телевышке - самой высокой точке города, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятое сегодня полотнище - самый большой триколор на освобожденных территориях. День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.Обстрелы ДНР и ЛНРПродолжаются обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщила в воскресенье Народная милиция республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов ВСУ ракетами "Калибр" в Одесской области Главное из нового брифинга Минобороны России: ВС РФ ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов в Одесской области, где были ракеты к американским РСЗО HIMARS. В Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли более 100 человек и 7 единиц бронетехники в результате ударов ВС РФ. Российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. 2022-08-21T23:06 true PT3M12S

Разминирование села Широкино под Мариуполем Саперы российского Международного противоминного центра ведут разминирование в Широкино под Мариуполем. 2022-08-21T23:06 true PT2M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шойгу, рамзан кадыров, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, украина, вооруженные силы украины