https://ria.ru/20220821/somali-1811111932.html

При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек

При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек - РИА Новости, 21.08.2022

При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек

Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан заявил, что 21 человек погиб в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:55

2022-08-21T14:55

2022-08-21T14:55

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан заявил, что 21 человек погиб в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице страны Могадишо, передает агентство SONNA.Ранее местные СМИ сообщали про 40 погибших и более 70 пострадавших.По словам министра, ранения при нападении на отель получили 117 человек.В пятницу вечером издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы. В воскресенье утром сообщалось, что сомалийские силы безопасности ликвидировали засевших в отеле боевиков.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220821/somali-1811056675.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, сша, россия, аль-каида, оон