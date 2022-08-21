При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек
При нападении боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat в Могадишо погиб 21 человек
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан заявил, что 21 человек погиб в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице страны Могадишо, передает агентство SONNA.
Ранее местные СМИ сообщали про 40 погибших и более 70 пострадавших.
По словам министра, ранения при нападении на отель получили 117 человек.
В пятницу вечером издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы. В воскресенье утром сообщалось, что сомалийские силы безопасности ликвидировали засевших в отеле боевиков.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России.
Вчера, 13:02В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ