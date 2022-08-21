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При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек - РИА Новости, 21.08.2022
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При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек
При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек - РИА Новости, 21.08.2022
При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек
Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан заявил, что 21 человек погиб в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:55
2022-08-21T14:55
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан заявил, что 21 человек погиб в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице страны Могадишо, передает агентство SONNA.Ранее местные СМИ сообщали про 40 погибших и более 70 пострадавших.По словам министра, ранения при нападении на отель получили 117 человек.В пятницу вечером издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы. В воскресенье утром сообщалось, что сомалийские силы безопасности ликвидировали засевших в отеле боевиков.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, сомали, сша, россия, аль-каида, оон
В мире, Сомали, США, Россия, Аль-Каида, ООН
14:55 21.08.2022
 
При нападении на отель в Могадишо погибло более 20 человек

При нападении боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat в Могадишо погиб 21 человек

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан заявил, что 21 человек погиб в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице страны Могадишо, передает агентство SONNA.
Ранее местные СМИ сообщали про 40 погибших и более 70 пострадавших.
Сомали - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
01:58
В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ
По словам министра, ранения при нападении на отель получили 117 человек.
В пятницу вечером издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы. В воскресенье утром сообщалось, что сомалийские силы безопасности ликвидировали засевших в отеле боевиков.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России.
Сотрудники службы безопасности патрулируют место взрывов в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 13:02
В столице Сомали слышны взрывы, сообщили СМИ
 
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