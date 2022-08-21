https://ria.ru/20220821/somali-1811056675.html

В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ

В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022

В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ

Силы Сомали ликвидировали боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые устроили осаду отеля в столице страны Могадишо, передает агентство Франс Пресс со РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:58

2022-08-21T01:58

2022-08-21T01:58

в мире

сомали

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы Сомали ликвидировали боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые устроили осаду отеля в столице страны Могадишо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командира из органов безопасности страны.Ранее издание Somali Guardian сообщило, что число погибших в ходе нападения боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat в Сомали возросло до 40, более 70 пострадали.Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220717/somali-1803055844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сомали