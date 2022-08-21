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В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
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В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ
В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ
Силы Сомали ликвидировали боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые устроили осаду отеля в столице страны Могадишо, передает агентство Франс Пресс со РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:58
2022-08-21T01:58
в мире
сомали
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы Сомали ликвидировали боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые устроили осаду отеля в столице страны Могадишо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командира из органов безопасности страны.Ранее издание Somali Guardian сообщило, что число погибших в ходе нападения боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat в Сомали возросло до 40, более 70 пострадали.Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, сомали
В мире, Сомали
01:58 21.08.2022
 
В Сомали ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля, сообщили СМИ

AFP: в Сомали силы безопасности ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля Hayat

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомали
Сомали - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы Сомали ликвидировали боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые устроили осаду отеля в столице страны Могадишо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командира из органов безопасности страны.
"Силы безопасности прекратили осаду, и боевики мертвы, за последний час мы не слышали ни одного выстрела из здания", - цитирует агентство слова командира.
Ранее издание Somali Guardian сообщило, что число погибших в ходе нападения боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat в Сомали возросло до 40, более 70 пострадали.
Ранее издание Goobjoog писало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ отмечали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". В субботу утром было отменено заседание парламента Сомали, в отеле находились ряд известных политиков, в том числе членов парламента, в городе были слышны громкие взрывы.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России.
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