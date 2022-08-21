https://ria.ru/20220821/shoygu-1811097114.html

Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу

Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022

Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу

Сомнения о том, проводить ли форум "Армия" или нет, возникают каждый год с начала пандемии коронавируса, выставка 2022 года не стала исключением, заявил министр РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:51

2022-08-21T12:51

2022-08-21T12:51

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сомнения о том, проводить ли форум "Армия" или нет, возникают каждый год с начала пандемии коронавируса, выставка 2022 года не стала исключением, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он уточнил, что дополнительным фактором в пользу того, чтобы все-таки провести выставку, было то, что у российского оборонно-промышленного комплекса "есть что показать, показать проверенное, показать изученное".

https://ria.ru/20220821/shoygu-1811080147.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу