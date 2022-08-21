Рейтинг@Mail.ru
Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/shoygu-1811097114.html
Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу
Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу - РИА Новости, 21.08.2022
Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу
Сомнения о том, проводить ли форум "Армия" или нет, возникают каждый год с начала пандемии коронавируса, выставка 2022 года не стала исключением, заявил министр РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:51
2022-08-21T12:51
безопасность
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818136_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_ac4cafbe2aa40f02d238d46adf487040.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сомнения о том, проводить ли форум "Армия" или нет, возникают каждый год с начала пандемии коронавируса, выставка 2022 года не стала исключением, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он уточнил, что дополнительным фактором в пользу того, чтобы все-таки провести выставку, было то, что у российского оборонно-промышленного комплекса "есть что показать, показать проверенное, показать изученное".
https://ria.ru/20220821/shoygu-1811080147.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818136_254:0:2667:1810_1920x0_80_0_0_6221a118e6195e3d834a539d1bbacc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей шойгу
Безопасность, Сергей Шойгу
12:51 21.08.2022
 
Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: сложности преследуют форум "Армия" не первый год

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сомнения о том, проводить ли форум "Армия" или нет, возникают каждый год с начала пандемии коронавируса, выставка 2022 года не стала исключением, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сложности не первый год преследуют, с начала пандемии все время были сомнения проводить - не проводить. Но, тем не менее, мы ни один год не пропускали: это и двадцатый и двадцать первый год, когда была пандемия. Сейчас это всё пошло на спад. Ситуация более или менее нормальная, я имею в виду пандемическая ситуация, - почему нам не проводить?" - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что дополнительным фактором в пользу того, чтобы все-таки провести выставку, было то, что у российского оборонно-промышленного комплекса "есть что показать, показать проверенное, показать изученное".
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
10:29
Россию практически невозможно изолировать, заявил Шойгу
 
БезопасностьСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала