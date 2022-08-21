Организаторы сомневались, стоит ли проводить "Армию-2022", заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: сложности преследуют форум "Армия" не первый год
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сомнения о том, проводить ли форум "Армия" или нет, возникают каждый год с начала пандемии коронавируса, выставка 2022 года не стала исключением, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сложности не первый год преследуют, с начала пандемии все время были сомнения проводить - не проводить. Но, тем не менее, мы ни один год не пропускали: это и двадцатый и двадцать первый год, когда была пандемия. Сейчас это всё пошло на спад. Ситуация более или менее нормальная, я имею в виду пандемическая ситуация, - почему нам не проводить?" - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что дополнительным фактором в пользу того, чтобы все-таки провести выставку, было то, что у российского оборонно-промышленного комплекса "есть что показать, показать проверенное, показать изученное".