https://ria.ru/20220821/rpts-1810727418.html

"Отчаянная жестокость". Кому невыгодно присутствие РПЦ в Африке

"Отчаянная жестокость". Кому невыгодно присутствие РПЦ в Африке - РИА Новости, 21.08.2022

"Отчаянная жестокость". Кому невыгодно присутствие РПЦ в Африке

Африканские православные переходят в юрисдикцию Московского патриархата. Этому всеми силами пытается помешать Александрийская церковь (АПЦ), готовая даже... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

религия

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

африка

египет

каир (город)

русская православная церковь

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Африканские православные переходят в юрисдикцию Московского патриархата. Этому всеми силами пытается помешать Александрийская церковь (АПЦ), готовая даже разорвать отношения с ближайшими союзниками. О новом витке конфликта в христианстве — в материале РИА Новости.Сотрудничество под вопросомЕгипет — духовный центр сразу двух христианских церквей, Александрийской и Коптской. С точки зрения канонов они совершенно разные. Так, Коптская относится к Древневосточным — ее обычаи и вероучение отличаются от общин так называемого византийского обряда, куда в том числе входит РПЦ.Однако это не мешало коптам и прихожанам АПЦ — преимущественно грекам — столетиями жить в мире. Резиденции их духовных лидеров в Каире совсем рядом.Но после того как 29 декабря прошлого года на Африканском континенте создали экзархат Русской православной церкви, все изменилось. Многие священники перешли туда из Александрийского патриархата, которому это очень не понравилось.Коптский патриарх Тавандрос II, напротив, поддержал новую структуру и передал Московскому патриархату в безвозмездное пользование один из коптских храмов в египетской столице, пояснив: прибывшие в Африку служители будут "окормлять русскоязычное население <…> в Египте и других странах".Александрийский патриарх, считающий континент своей канонической территорией, раскритиковал предстоятеля коптов."Мы глубоко удивлены и разочарованы этим вашим шагом, представляющим собой прямое вмешательство в серьезные внутренние дела православной церкви. Подобное нарушает мои непосредственные административные и пастырские полномочия как папы и патриарха православной церкви всея Африки", — написал Феодор II.Он также добавил, что РПЦ, "посягая на нашу духовную юрисдикцию, стремится подкупить духовенство и приходы в Африке из мстительных побуждений и корыстных целей". По его мнению, позиция Коптского патриарха "препятствует любым дальнейшим попыткам сотрудничества между ними и напрямую угрожает отношениям".Эксперты, однако, отмечают, что подобная риторика совершенно неоправданна. Коптов в Египте порядка 20 миллионов. В то время как александрийская паства — всего около 350 тысяч человек. Влиятельность глав церквей в стране попросту несопоставима.Запрещенные приемыВ РПЦ постоянно напоминают, что причина образования Африканского экзархата — уход Александрийского патриарха в раскол.В декабре 2019-го он признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). При этом, как отметили в Москве, Феодор даже не обсудил это с синодом. Принятое решение "не имеет соборного характера", то есть по православным меркам нелегитимно.В итоге Русская церковь прекратила с ним всякое общение. А спустя два года приняла в свои ряды священнослужителей, не согласных с патриархом, — более ста человек из восьми стран континента.По словам представителей экзархата, методы, которыми глава АПЦ хочет изолировать Московский патриархат в Африке, далеко выходят за рамки канонов.Так, в феврале на церковный суд в Александрию вызвали двух русских клириков — иерея Георгия Максимова и протоиерея Андрея Новикова. Их обвинили в незаконном переводе африканского духовенства и верующих в новую юрисдикцию. Священников в итоге заочно лишили сана.Глава экзархата митрополит Клинский Леонид позже заверил, что "это решение незаконно <…> и не будет иметь абсолютно никаких последствий"."Они не имеют права вызывать наших священнослужителей в суд. Патриарх Александрийский может обращаться к своим клирикам, к своей пастве. Если у него есть какие-то вопросы, пусть обращается непосредственно к Русской церкви", — пояснил он.Митрополит также рассказал о случае в танзанийском селении Сокойне. Местный александрийский епископ попытался подкупить прихожан."Зная бедственное положение населения, он доставил в деревню мешки с мукой. Однако община не поддалась. Тогда епископ перекрыл доступ к единственной скважине с чистой водой, которая находилась на территории храма. И поставил жесткое условие: только его прихожане получат воду", — сообщил экзарх.В июле стало известно, что в Уганде из церковных школ, принадлежащих Александрийскому патриархату, исключили учеников, перешедших в РПЦ."Общее число изгнанных — 170 человек. Им отказывают в экзаменах и церковном спонсорстве. Сейчас им приходится оставаться дома", — возмущался местный священник Харлампий Осен.Сам себе роет ямуПо словам экспертов, столь агрессивная риторика патриарха Феодора в отношении Африканского экзархата вполне объяснима."Дело в том, что после признания автокефалии раскольничьей ПЦУ он попал в фарватер политики Константинополя. А Фанар с 2018 года претворяет в жизнь совершенно четкий замысел: превосходство одного патриарха над другими", — говорит заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.Однако, добавляет он, глава АПЦ упускает важный момент: в его церкви может быть немало тех, кто не согласен с выбранным курсом. Более ста священников перешли в экзархат РПЦ сразу же. Другие могут присоединиться со временем."Помимо признания ПЦУ, у них были и другие поводы уйти, — уточняет Лункин. — Например, многих африканских клириков не устраивало то, что подавляющее большинство руководства Александрийской церкви — греки. Сам же патриарх Феодор воспринимал это как незыблемую догму".В итоге, заключает религиовед, патриарх Феодор вредит лишь себе. А кроме того, ставит под угрозу собственную церковь. Паства оскудевает, среди немногочисленного духовенства (александрийских клириков не более 500) растет недовольство. Если еще произойдет разрыв с коптами — "это будет катастрофа".

https://ria.ru/20220807/raskolniki-1807629631.html

африка

египет

каир (город)

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), африка, египет, каир (город), русская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение