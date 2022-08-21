https://ria.ru/20220821/raketa-1811085505.html

Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации

Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации - РИА Новости, 21.08.2022

Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации

Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:18

2022-08-21T11:18

2022-08-21T11:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".Глава ведомства напомнил, что скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука. При этом ракета по пути следования меняет траекторию, как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, поэтому её фактически невозможно "взять", добавил Шойгу.Говоря о Су-57 министр напомнил, что самолет защищен от разных систем ПВО."Там много чего, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще", — сказал Шойгу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, сергей шойгу