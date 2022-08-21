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Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/raketa-1811085505.html
Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации
Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации - РИА Новости, 21.08.2022
Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации
Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:18
2022-08-21T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".Глава ведомства напомнил, что скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука. При этом ракета по пути следования меняет траекторию, как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, поэтому её фактически невозможно "взять", добавил Шойгу.Говоря о Су-57 министр напомнил, что самолет защищен от разных систем ПВО."Там много чего, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще", — сказал Шойгу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу
11:18 21.08.2022 (обновлено: 11:54 21.08.2022)
 
Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации

Глава Минобороны Шойгу: ракету "Кинжал" трижды применяли во время спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".
"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире", — сказал он.
Глава ведомства напомнил, что скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука. При этом ракета по пути следования меняет траекторию, как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, поэтому её фактически невозможно "взять", добавил Шойгу.
Говоря о Су-57 министр напомнил, что самолет защищен от разных систем ПВО.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 00:21Специальная военная операция на Украине
Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации
"Там много чего, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще", — сказал Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей Шойгу
 
 
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