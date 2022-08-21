11:18 21.08.2022 (обновлено: 11:54 21.08.2022)
Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации
Глава Минобороны Шойгу: ракету "Кинжал" трижды применяли во время спецоперации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".
"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире", — сказал он.
Глава ведомства напомнил, что скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука. При этом ракета по пути следования меняет траекторию, как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, поэтому её фактически невозможно "взять", добавил Шойгу.
Говоря о Су-57 министр напомнил, что самолет защищен от разных систем ПВО.
"Там много чего, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще", — сказал Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.