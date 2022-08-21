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История создания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7

История создания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 - РИА Новости, 21.08.2022

История создания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) — это ракета, совершающая полет, за исключением активного участка, по баллистической траектории (траектории... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:45

2022-08-21T01:45

2022-08-21T01:45

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плесецк

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Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) — это ракета, совершающая полет, за исключением активного участка, по баллистической траектории (траектории свободно брошенного тела) и имеющая дальность полета свыше 6,5 тысячи километров. Может оснащаться ядерными головными частями (одиночными или многозарядными — разделяющимися). Пуск осуществляется с наземных (шахтных) пусковых установок, а также с подводных лодок в надводном и подводном положениях. Конструктивно МБР выполняются многоступенчатыми с жидкостными или твердотопливными двигательными установками. Относятся к стратегическим ракетам. Межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 разработал коллектив Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством Сергея Королева. Она была двухступенчатой с отделяющейся головной частью. Р-7 несла термоядерный боевой заряд и могла его доставить практически в любую точку территории вероятного противника. Ракета стала не только новым грозным оружием страны, но и базой для создания ракеты-носителя для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых. Ракета Р-7 именовалась также "семеркой", а в технической документации называлась "изделием № 8К71". История создания ракеты Р-7 началась в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Тогда по результатам разработок одноступенчатых баллистических ракет Р-1, Р-2, Р-3 и Р-5, которыми руководил Сергей Королев, стало ясно, что для достижения территории потенциального противника на другом континенте необходима значительно более мощная составная многоступенчатая ракета, идея которой была предложена еще Константином Циолковским.В 1947 году конструктор Михаил Тихонравов организовал в Научно-исследовательском институте артиллерийских наук группу, которая начала проводить систематические исследования возможности создания составных (многоступенчатых) баллистических ракет. Изучив полученные этой группой результаты, Королев принял решение провести эскизное проектирование мощной составной ракеты. В мае 1954 года вышло постановление правительства, в котором официально перед ОКБ-1 была поставлена задача создания баллистической ракеты, способной нести термоядерный заряд на межконтинентальную дальность.Новые мощные двигатели для Р-7 параллельно разрабатывались в ОКБ-456, руководимом Валентином Глушко. Систему управления проектировали Николай Пилюгин и Борис Петров, стартовый комплекс — Владимир Бармин. К работе был привлечен и ряд других организаций.Проектирование Р-7 было завершено в июле 1954 года, а в ноябре проект был одобрен Советом министров СССР. В дальнейшем происходила доработка проекта по замечаниям экспертной комиссии, затем были изготовлены две партии ракет для стендовых и одна партия для летных испытаний. После этого прошли испытания серии ракет по полной программе. По их результатам была произведена необходимая доработка и изготовлена новая партия ракет с уточненными характеристиками для проведения летных испытаний. Первые Р-7 выпускали в подмосковном городе Калининграде (ныне Королев) — на заводе № 88, который являлся опытным производством ОКБ-1.Одновременно создавался новый полигон для испытаний межконтинентальных ракет. В феврале 1955 года вышло постановление правительства СССР о начале строительства полигона, которому было присвоено название 5-й Научно-исследовательский и испытательный полигон Министерства обороны (НИИП-5, в 1961 году получил открытое название — космодром Байконур). Полигон было решено построить в Казахстане в полупустынной местности около разъезда Тюра-Там железной дороги Москва — Ташкент в нескольких сотнях километров от селения Байконыр (по-русски — Байконур). Строительные работы на территории будущего космодрома начались в июне 1955 года. Строился он как особо секретный объект.В начале 1957 года ракета Р-7 была готова к испытаниям. В мае этого же года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию стартовый комплекс для нее на НИИП-5.Специально для установки на ракету в течение 1954-1957 годов были разработаны новые двигатели РД-107 и РД-108. Конструкция Р-7 принципиально отличалась от всех ранее разработанных ракет своей компоновочной и силовой схемами, габаритами и массой, мощностью двигательных установок, количеством и назначением систем и тому подобным. Она была выполнена по пакетной схеме с продольным разделением ступеней, что позволяло осуществлять одновременный запуск обеих ступеней на старте в условиях нормального атмосферного давления. Первая ступень представляла собой четыре конических боковых блока, каждый — длиной 19 метров и наибольшим диаметром три метра, которые симметрично крепились к центральному блоку (вторая ступень ракеты). По внутренней компоновке как боковые, так и центральный блоки были аналогичны одноступенчатым ракетам с передним расположением бака окислителя. Топливные баки всех блоков являлись несущими.Каждый из блоков был снабжен четырехкамерным маршевым жидкостным ракетным двигателем (на первой ступени — РД-107, на второй ступени — РД-108), который работал на кислородно-керосиновой паре компонентов топлива, имел систему регулирования тяги и соотношения компонентов ракетного топлива. Управление полетом ракеты осуществлялось с помощью специальных рулевых камер сгорания, которые имели двигатели.Длина ракеты Р-7 составляла 31,4 метра, диаметр (по стабилизаторам) — 11,2 метра. Она имела стартовую массу 283 тонны, в том числе массу топлива 253 тонны, обладала способностью доставлять на расстояние восьми тысяч километров головную часть массой до 5,4 тонны, несущую термоядерный заряд мощностью три мегатонны. Головная часть крепилась к приборному отсеку центрального блока с помощью трех пирозамков. Ее характеристики позволяли поразить крупную площадную цель, посредством как воздушного, так и наземного ядерного взрыва. Весной 1957 года стартовал первый этап летно-конструкторских испытаний Р-7. При первом пуске ракеты, состоявшемся 15 мая 1957 года, произошел пожар в хвостовом отсеке одного из боковых блоков, разрушивший ракету на 98-й секунде полета. Причиной аварии явилась негерметичность топливной магистрали горючего. Этот пуск позволил получить опытные данные по динамике старта и полета первой ступени.Намеченный на 11 июня следующий запуск Р-7 не состоялся по причине неисправности двигательной установки центрального блока. 12 июля ракета взлетела, но на 33-й секунде полета потеряла устойчивость из-за неисправности системы управления и упала в шести километрах от старта.И только четвертый пуск ракеты Р-7, состоявшийся 21 августа 1957 года, был успешным, и она впервые достигла района цели. Основным недостатком этого пуска явилось разрушение головной части в плотных слоях атмосферы на нисходящем участке траектории. Двадцать седьмого августа 1957 года в средствах массовой информации появилось сообщение об успешном испытании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты.Очередной пуск ракеты Р-7, проведенный 7 сентября 1957 года, в основном подтвердил результаты предыдущего пуска.Положительные результаты полета ракет Р-7 на активном участке траектории позволили использовать их для запуска первых двух искусственных спутников Земли 4 октября и 3 ноября 1957 года. Задуманная как боевая, ракета Р-7 обладала энергетическими возможностями, позволяющими вывести в космос (на околоземную орбиту) полезную нагрузку значительной массы, что и было использовано при запуске спутников. По результатам шести запусков ракеты Р-7 были доработаны головная часть (заменена новой) и система ее отделения, применены щелевые антенны телеметрической системы. Двадцать девятого марта 1958 года впервые полностью успешно прошел пуск ракеты Р-7 (головная часть достигла цели без разрушения).В течение 1958-1959 годов продолжились летные испытания ракеты, по результатам которых вносились доработки в конструкцию Р-7. Тридцатого июля 1959 года с 3-го учебного артиллерийского полигона (ныне космодрома Плесецк) был осуществлен первый в стране учебно-боевой пуск Р-7. В ноябре 1959 года испытания ракеты завершились.Возможности опытного завода ОКБ-1, где изготавливались ракеты, были ограничены, поэтому в 1958 году развернули ее серийное производство на Куйбышевском авиазаводе № 1, выпускавшем ранее бомбардировщики. Для этого при заводе был образован филиал ОКБ-1, который возглавил один из ближайших сотрудников Королева, ведущий конструктор Р-7 Дмитрий Козлов. Тщательный анализ материалов на всех этапах испытаний ракеты Р-7 подтвердил правильность принятых конструкторских решений, и в январе 1960 года ракетный комплекс был принят на вооружение.Для базирования этих ракет была построена боевая стартовая станция (объект "Ангара") в районе города Плесецка Архангельской области. Шестнадцатого июля 1960 года впервые в Вооруженных силах станция в Плесецке самостоятельно (без помощи конструкторов) провела два учебно-боевых пуска со стартовой позиции. Перед стартом ракету доставляли с технической позиции на железнодорожном транспортно-установочном лафете и устанавливали на массивное пусковое устройство. Весь процесс предстартовой подготовки длился более двух часов.Ракетный комплекс получился громоздким, уязвимым, очень дорогим и сложным в эксплуатации. К тому же в заправленном состоянии ракета могла находиться не более 30 суток. Для создания и пополнения необходимого запаса кислорода для развернутых ракет нужен был целый завод. Комплекс имел низкую боевую готовность. Недостаточной была и точность стрельбы (предельное отклонение составляло десять километров). Ракетный комплекс данного типа не годился для массового развертывания. Всего было построено четыре стартовых сооружения.В сентябре 1960 года в войска поступил модернизированный вариант этого комплекса с ракетой Р-7А, которая имела несколько большую по размерам вторую ступень, что позволило увеличить на 500 километров дальность стрельбы, создать новую головную часть и упрощенную систему радиоуправления. Но добиться заметного улучшения боевых и эксплуатационных характеристик не удалось. Для подготовки и осуществления пуска ракеты Р-7А требовалось 26 агрегатов и более восьми часов, а боевая позиция была подобна железнодорожной станции. В 1968 году обе эти ракеты сняли с вооружения.Одновременно с испытаниями ракеты Р-7 осуществлялись запуски ракет-носителей на ее базе, которые не только позволили отрабатывать и совершенствовать системы ракеты и наземную инфраструктуру, но и обеспечили прорыв человека в космос, положили начало различным направлениям научного и прикладного использования ракетно-космической техники. При создании ракеты Р-7 был успешно решен ряд важных проблем, являвшихся базовыми для последующего совершенствования баллистических ракет дальнего действия. Надежность конструкции МБР Р-7 позволила создать на ее основе целое семейство ракет-носителей ("Восток", "Восход", "Молния", "Союз"), необходимых для выведения на орбиту различных космических аппаратов. Они использовались для запуска первых спутников, позволили начать исследования дальнего космоса и Луны, осуществить полеты пилотируемых космических кораблей.В настоящее время модификации "Союза" являются базовыми в российской системе средств выведения. На их долю приходится основной объем запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы и международного сотрудничества в области космоса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, сергей королев, константин циолковский, плесецк, калининград, ссср