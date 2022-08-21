https://ria.ru/20220821/krym-1811117813.html

В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом

В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом - РИА Новости, 21.08.2022

В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал фантастикой заявления украинской стороны о намерении вернуть под свой контроль Крым. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:42

2022-08-21T15:42

2022-08-21T15:42

кирилл стремоусов

россия

херсонская область

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал фантастикой заявления украинской стороны о намерении вернуть под свой контроль Крым.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Это все проводится чисто для того, чтобы им (киевским властям - ред.) дали деньги, чтобы затем украсть. Проводится имитация деоккупации. Разговоры о так называемой деоккупации Крыма - это просто фантастика. Скорее Зеленский переселится завтра на Марс, чем они вернут под свой контроль Крым", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220821/krym-1811067315.html

https://ria.ru/20220821/kherson-1811082475.html

россия

херсонская область

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, республика крым