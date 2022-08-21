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В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом - РИА Новости, 21.08.2022
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В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом
В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом - РИА Новости, 21.08.2022
В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал фантастикой заявления украинской стороны о намерении вернуть под свой контроль Крым. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:42
2022-08-21T15:42
кирилл стремоусов
россия
херсонская область
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал фантастикой заявления украинской стороны о намерении вернуть под свой контроль Крым.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Это все проводится чисто для того, чтобы им (киевским властям - ред.) дали деньги, чтобы затем украсть. Проводится имитация деоккупации. Разговоры о так называемой деоккупации Крыма - это просто фантастика. Скорее Зеленский переселится завтра на Марс, чем они вернут под свой контроль Крым", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия
херсонская область
украина
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кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, республика крым
Кирилл Стремоусов, Россия, Херсонская область , Украина, Республика Крым
15:42 21.08.2022
 
В Херсонской области высмеяли планы Киева вернуть контроль над Крымом

Замглавы Херсонщины Стремоусов назвал планы Киева вернуть под контроль Крым фантастикой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в Симферополе в поддержку Вооруженных сил России
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в Симферополе в поддержку Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал фантастикой заявления украинской стороны о намерении вернуть под свой контроль Крым.
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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"Это все проводится чисто для того, чтобы им (киевским властям - ред.) дали деньги, чтобы затем украсть. Проводится имитация деоккупации. Разговоры о так называемой деоккупации Крыма - это просто фантастика. Скорее Зеленский переселится завтра на Марс, чем они вернут под свой контроль Крым", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Кирилл СтремоусовРоссияХерсонская областьУкраинаРеспублика Крым
 
 
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