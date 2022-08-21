Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом

"Не думал, что такое возможно в Севастополе. Обязательно позову маму с девочкой к себе на прием, встречусь и лично разберусь в этой истории. Если какие-то предприниматели не включают голову и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки", — написал он в своем Telegram-канале.