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Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом - РИА Новости, 21.08.2022
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Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом
Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом - РИА Новости, 21.08.2022
Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом
Власти Севастополя разберутся в скандале с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:08
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общество
севастополь
михаил развожаев
дети
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Власти Севастополя разберутся в скандале с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Несколько СМИ ранее сообщили, что девочку с аутизмом не пустили в игровую комнату в Севастополе, объяснив это желанием обеспечить ее безопасность.
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севастополь
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общество, севастополь, михаил развожаев, дети, республика крым, россия
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Дети, Республика Крым, Россия
22:08 21.08.2022 (обновлено: 23:51 21.08.2022)
 
Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом

Развожаев разберется в инциденте с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИгровая комната
Игровая комната - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Власти Севастополя разберутся в скандале с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Не думал, что такое возможно в Севастополе. Обязательно позову маму с девочкой к себе на прием, встречусь и лично разберусь в этой истории. Если какие-то предприниматели не включают голову и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки", — написал он в своем Telegram-канале.

Несколько СМИ ранее сообщили, что девочку с аутизмом не пустили в игровую комнату в Севастополе, объяснив это желанием обеспечить ее безопасность.
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ОбществоСевастопольМихаил РазвожаевДетиРеспублика КрымРоссия
 
 
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