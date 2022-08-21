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Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом
Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом - РИА Новости, 21.08.2022
Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом
Власти Севастополя разберутся в скандале с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:08
2022-08-21T22:08
2022-08-21T23:51
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Власти Севастополя разберутся в скандале с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Несколько СМИ ранее сообщили, что девочку с аутизмом не пустили в игровую комнату в Севастополе, объяснив это желанием обеспечить ее безопасность.
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общество, севастополь, михаил развожаев, дети, республика крым, россия
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Дети, Республика Крым, Россия
22:08 21.08.2022 (обновлено: 23:51 21.08.2022)
Власти Севастополя пообещали разобраться в инциденте с девочкой-аутистом
Развожаев разберется в инциденте с девочкой-аутистом, которую не пустили в игровую комнату