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Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии - РИА Новости, 21.08.2022
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Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии
Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии - РИА Новости, 21.08.2022
Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы политическим провалом для... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:00
2022-08-21T23:18
роберт хабек
владимир путин
олаф шольц
германия
россия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы политическим провалом для страныХабек утверждает, что, запустив проект, Германия растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, а страна не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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роберт хабек, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, северный поток — 2
Роберт Хабек, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Россия, Северный поток — 2
22:00 21.08.2022 (обновлено: 23:18 21.08.2022)
 
Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровод "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Газопровод Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Газопровод "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы политическим провалом для страны

"В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока — 2", этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", — сказал он на встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей.

Хабек утверждает, что, запустив проект, Германия растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.
День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.
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Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, а страна не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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