https://ria.ru/20220821/gazoprovod-1811167997.html

Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии

Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии - РИА Новости, 21.08.2022

Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы политическим провалом для... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T22:00

2022-08-21T22:00

2022-08-21T23:18

роберт хабек

владимир путин

олаф шольц

германия

россия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы политическим провалом для страныХабек утверждает, что, запустив проект, Германия растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, а страна не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220821/potok-1811089645.html

https://ria.ru/20220820/krakh-1810904657.html

германия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роберт хабек, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, северный поток — 2