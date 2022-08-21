22:00 21.08.2022 (обновлено: 23:18 21.08.2022)
Министр Хабек: запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом Германии
Газопровод "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (партия "Зеленые") считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы политическим провалом для страны
"В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока — 2", этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", — сказал он на встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей.
Хабек утверждает, что, запустив проект, Германия растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.
День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для канцлера Олафа Шольца и его правительства оно состоялось впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие смогли заглянуть в закулисье официальных немецких ведомств, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.
Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, а страна не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
Сейчас в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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