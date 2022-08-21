https://ria.ru/20220821/finansy-1811069451.html
Эксперты предупредили о последствиях удаленного открытия карт за рубежом
Эксперты предупредили о последствиях удаленного открытия карт за рубежом - РИА Новости, 21.08.2022
Эксперты предупредили о последствиях удаленного открытия карт за рубежом
Платежные системы Visa и Mastercard временно приостановили работу в РФ, после чего на рынке почти мгновенно появились многочисленные фирмы-посредники,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:07
2022-08-21T08:07
2022-08-21T08:07
экономика
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Платежные системы Visa и Mastercard временно приостановили работу в РФ, после чего на рынке почти мгновенно появились многочисленные фирмы-посредники, предлагающие оформить такие карты удаленно в одном из банков стран СНГ. Такие услуги не запрещены законом, но они связаны с риском утечки данных и создают благодатную почву для мошенников, а еще здесь можно столкнуться с неожиданными комиссиями или стать клиентом неблагонадежного банка, предупреждают эксперты.Услуга по удаленному открытию счета или карты за границей является посреднической и представляет собой открытие доверенности другому гражданину, который будет на время представителем клиента, пояснил РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. "Абсолютно точно стоит уточнить у сервиса уровень защищенности канала передачи персональных данных. Всегда возможны взломы, атаки и так далее. Не хотелось бы, чтобы большая часть персональных данных граждан РФ была подвержена таким рискам", - подчеркивает Никонов.Кроме того, не все компании предоставляют корректную и актуальную информацию о тарифах банка, выпускающего карту, предупреждает заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. "Вы можете столкнуться с необъяснимыми комиссиями или внезапным ростом стоимости обслуживания карты через какое-то время", - говорит он. Особенно, если вы не знаете язык, на котором написаны официальные тарифы иностранного банка, выпустившего карту.А еще некоторые компании для упрощения процедуры выдачи могут подать сведения о вас в иностранный банк, как будто вы сотрудник какой-либо местной организации - то, что в России называют "зарплатный проект". В этом случае выдача проходит быстрее, но если через какое-то время банк узнает, что сведения были ложными, вашу карту скорее всего заблокируют.Процедура удаленного выпуска для россиянина зарубежной карты Visa или Mastercard вполне реальна - жестких запретов на это нет, заключает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. В целом, по его мнению, это рабочий вариант для оплат за рубежом, но к нему нужно относиться внимательно и осторожно. "Кроме того, я уверен, что тут открывается большое поле деятельности для мошенников, предлагающих предоплатить выпуск и исчезающих после получения денег", - рассуждает Достов.
https://ria.ru/20220529/kredit-1791503893.html
https://ria.ru/20220204/karty-1771135707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc., национальная технологическая инициатива (нти)
Экономика, Россия, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Эксперты предупредили о последствиях удаленного открытия карт за рубежом
Эксперты: удаленное открытие карт за рубежом может обернуться для россиян проблемами
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Платежные системы Visa и Mastercard временно приостановили работу в РФ, после чего на рынке почти мгновенно появились многочисленные фирмы-посредники, предлагающие оформить такие карты удаленно в одном из банков стран СНГ. Такие услуги не запрещены законом, но они связаны с риском утечки данных и создают благодатную почву для мошенников, а еще здесь можно столкнуться с неожиданными комиссиями или стать клиентом неблагонадежного банка, предупреждают эксперты.
Услуга по удаленному открытию счета или карты за границей является посреднической и представляет собой открытие доверенности другому гражданину, который будет на время представителем клиента, пояснил РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. "Абсолютно точно стоит уточнить у сервиса уровень защищенности канала передачи персональных данных. Всегда возможны взломы, атаки и так далее. Не хотелось бы, чтобы большая часть персональных данных граждан РФ
была подвержена таким рискам", - подчеркивает Никонов.
Кроме того, не все компании предоставляют корректную и актуальную информацию о тарифах банка, выпускающего карту, предупреждает заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. "Вы можете столкнуться с необъяснимыми комиссиями или внезапным ростом стоимости обслуживания карты через какое-то время", - говорит он. Особенно, если вы не знаете язык, на котором написаны официальные тарифы иностранного банка, выпустившего карту.
А еще некоторые компании для упрощения процедуры выдачи могут подать сведения о вас в иностранный банк, как будто вы сотрудник какой-либо местной организации - то, что в России называют "зарплатный проект". В этом случае выдача проходит быстрее, но если через какое-то время банк узнает, что сведения были ложными, вашу карту скорее всего заблокируют.
"Многие компании открывают счета в неблагонадежных банках, которые заинтересованы в максимальном притоке клиентов. Медленная техническая поддержка, неудобные мобильные приложения и риски потери средств могут стать неприятными сюрпризами для тех, кто привык к высокому уровню российской банковской системы", - добавляет Тростьянский.
Процедура удаленного выпуска для россиянина зарубежной карты Visa
или Mastercard
вполне реальна - жестких запретов на это нет, заключает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ)
по цифровым финансам Виктор Достов. В целом, по его мнению, это рабочий вариант для оплат за рубежом, но к нему нужно относиться внимательно и осторожно. "Кроме того, я уверен, что тут открывается большое поле деятельности для мошенников, предлагающих предоплатить выпуск и исчезающих после получения денег", - рассуждает Достов.