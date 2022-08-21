https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

"Без надежд на лучшее". Европа погружается в продуктовый и энергокризис

"Без надежд на лучшее". Европа погружается в продуктовый и энергокризис - РИА Новости, 21.08.2022

"Без надежд на лучшее". Европа погружается в продуктовый и энергокризис

С окончанием летнего сезона Европа вступает в режим энергосбережения. Очень серьезные меры — от ожидаемых до курьезных — предпринимает Испания, сильно... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

педро санчес

испания

мадрид

европа

еврокомиссия

евросоюз

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. С окончанием летнего сезона Европа вступает в режим энергосбережения. Очень серьезные меры — от ожидаемых до курьезных — предпринимает Испания, сильно страдающая от проблем в энергетике. Дело не только в санкциях, но и в неблагоприятной внутренней ситуации. О том, что происходит в стране, которой недавно прочили роль неформального лидера ЕС, — в материале РИА Новости."Нашего мнения не спрашивали"Еще в июле Испания выступала категорически против рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15 процентов. Высший орган исполнительной власти ЕС предупредил о рисках в связи с перебоями поставок по трубопроводу "Северный поток — 1" и предложил экономить.В Мадриде заявили, что тут нужен индивидуальный подход: навязывать всем одинаковые условия нельзя. "Испанские семьи не пострадают от отключения газа или электричества в домах, и правительство собирается защищать промышленность страны", — заверила вице-премьер Тереза Рибера, подчеркнув, что в ЕК "нашего мнения не спрашивали".Испанцы указывают, что они меньше других европейцев зависят от поставок по трубопроводу, получая значительную часть голубого топлива по морю. А значит, отметил гендиректор национального газового оператора Enagás Артуро Гонсало, есть возможность компенсировать российские ресурсы. Москва была на втором месте в газовом импорте королевства (более 20 процентов) после США (30 процентов) и лишь незначительно опережая Алжир.Но для ЕК важна консолидация. И в Испании урезали энергопотребление. Пока на семь процентов вместо пятнадцати (столько же позволили и Португалии). Однако газ — не единственная проблема.Засуха некстатиДля юга Европы лето — традиционно непредсказуемый период. Постоянная угроза засухи. А в этом году весь континент просто задыхается от жары и кондиционеры гоняют на полную.Испанский премьер-министр Педро Санчес выступил с курьезной инициативой, призвав чиновников и бизнесменов отказаться от галстуков, чтобы меньше использовать кондиционеры. Не помогло.И с начала августа Испания официально перешла в режим энергосбережения. До конца лета (или даже позже, в зависимости от погоды) в офисах, магазинах и ресторанах кондиционеры нельзя включать на охлаждение ниже 27 градусов. Уличные витрины должны гаснуть в 22:00, иначе — штраф."Многие владельцы магазинов и так экономили, подсвечивали витрины только несколько часов вечером. Внутри — лишь общее освещение. В общем, решение правительства ни для кого не стало сюрпризом. В ресторанах порой действительно жарко, кондиционеры почти не работают, а хостес предлагают приходить попозже, когда посетителей меньше: обслуживать полные залы нет возможности", — рассказывает РИА Новости житель Мадрида Начо Матэ.Есть план у властей и на зиму: общественные учреждения не прогревать больше чем на 19 градусов. От ограничений освобождены лишь медицинские, образовательные учреждения, салоны красоты и общественный транспорт."Мы должны соблюдать договоренности, достигнутые в Брюсселе. Хотя ​​в силу географического положения Испания лучше подготовлена, мы солидарны с остальными европейскими странами", — отметил премьер Санчес.Для бизнеса это губительно. "Фитнес-центры просто закрываются, возможно, насовсем. В духоте клиенты тренироваться не хотят", — говорит мадридец.Смутные перспективыИспанские СМИ признают: судить об эффективности принятых мер рано. Хотя предприятия и экономят на кондиционерах, энергорасход в целом по стране остается высоким."Когда витрины темные, в ресторанах и клубах духота, люди сидят по домам, — рассуждает житель южного испанского города Малага Паоло Андрино. — А дома никто не запрещает использовать те же кондиционеры как вздумается".Розничные сети еще в начале лета отметили всплеск спроса на вентиляторы. Контролировать их тоже невозможно. Единственный сдерживающий фактор — повышение тарифов ЖКХ."Счета за квартиру выросли процентов на 50, а то и 70, — добавляет Начо Матэ. — Поэтому приходится выбирать между комфортом и другими насущными заботами вроде покупки продуктов. А в магазинах цены тоже увеличиваются, потому что дорожает бензин".Инфляция и топливо бьют рекордыЖара и надвигающийся энергетический кризис накладываются на давние испанские проблемы.Уже зимой инфляция в годовом выражении достигла семи процентов, побив тридцатилетний рекорд. А в июле насчитали 10,8 — максимум с декабря 1984-го."Продукты дорожают с пандемии, — отмечает Паоло Андрино. — Из-за санкций против России бензин стоил и по два евро за литр. Потом немного подешевел, но сейчас опять приближается к этому уровню".Под давлением автоперевозчиков власти весной ввели государственное субсидирование топлива. С 1 апреля для автомобилистов действует скидка в 20 евроцентов на литр бензина или дизеля. В июле льготы продлили до конца года."Топливо закупают впрок, как и продукты, поэтому рост цен не прекращается, — говорит Начо Матэ. — Никто не надеется на улучшение, поскольку власти делают, что велит Евросоюз, предпочитая экономить на людях, а не исправлять ситуацию".О закупках про запас в Испании сообщают с марта. Тогда профильные чиновники описали положение как "очень сложное" и призвали не допустить дефицита. Но их не услышали."Некоторые продукты можно найти только в специальных магазинах, хотя раньше то же оливковое масло было везде, — приводит пример Андрино. — Не хватает из-за засухи, а то, что есть, подорожало раза в два".До первенства еще далекоКогда Мадрид наперекор ЕК сократил потребление газа лишь на семь процентов, зарубежные аналитики заговорили об усилении роли Испании в Евросоюзе.В частности, в Bloomberg допустили, что именно испанское лидерство могло бы спасти ЕС. Мадрид перехватывает инициативу у Берлина и способен неформально возглавить Союз, локомотивом которого традиционно считается Германия.Испанские власти действительно проводят относительно самостоятельную политику на фоне общеевропейского курса.На днях издание El Mundo, например, сообщило, что премьер Санчес не выполнил "некие обещания" о военной помощи Украине. А в разгар кризиса в Косово в начале августа он резко высказался о самопровозглашенной республике, назвав объявление ею независимости нарушением международного права.Однако даже если за всем этим стоят лидерские амбиции, у них мало перспектив в условиях рекордной за 40 лет инфляции."Едва ли Санчес хочет стать главным, ему бы со своей страной справиться, — считает Матэ. — Мы видим, что власти нашли средства для субсидирования бензина, когда на них надавили, значит, какие-то резервы есть. Почему нельзя изыскать деньги и сейчас?"В то же время испанцы явно недовольны "диктатом Брюсселя". ЕС, по их мнению, никак не помогает Мадриду, оказавшемуся в ловушке между санкциями и объективными проблемами вроде беспрецедентной засухи.

https://ria.ru/20220809/spros-1808194545.html

https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805929576.html

https://ria.ru/20220729/poterya-1805747718.html

испания

мадрид

европа

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педро санчес, испания, мадрид, европа, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии